Plusieurs épisodes d'Ultimatum, premier roman à quatre mains de Marc Voltenauer et Nicolas Feuz, se déroulent dans la Berne fédérale. ATS

Ils avaient semé des indices dans leurs polars et sur les réseaux: Marc Voltenauer et Nicolas Feuz livrent le 27 février «Ultimatum», leur premier roman à quatre mains. L'intrigue mêle menaces terroristes, procès retentissant, cabales militaires et duplicité fédérale.

Keystone-SDA, nt, ats ATS

Nicolas Feuz et Marc Voltenauer, stars du polar romand, ont réuni pour la première fois dans un récit leurs deux enquêteurs fétiches: le procureur neuchâtelois Norbert Jemsen, et, respectivement, l'inspecteur vaudois Andreas Auer.

Alors que le procès imminent d'un haut responsable de l'armée pour viol met la Suisse en émoi, Norbert Jemsen est nommé procureur spécial dans cette affaire jugée à Lausanne. Or, la plaignante est assassinée la veille du procès au marché de Noël de Montreux. L'inspecteur Auer est chargé de l'enquête.

Toujours à la veille des Fêtes, un nouvel incident secoue le pays: des terroristes lancent un ultimatum aux autorités fédérales, menaçant de commettre des attentats en Suisse, si un «saint homme» de l'Etat islamique n'est pas libéré des geôles helvétiques. Des événements angoissants pour la population, dont l'agence de presse nationale se fait l'écho.

Au-delà du Röstigraben

De rebondissements en rebondissements, Norbert Jemsen et Andreas Auer collaboreront tout au long de ce thriller politique qui plonge dans les arcanes de la Berne fédérale. Dans les coulisses du pouvoir, les deux héros à la personnalité bien trempée tenteront de faire éclater la vérité. La tâche sera ardue avec, en toile de fond, une votation sur le budget de l'armée, les manigances d'un entrepreneur véreux, des ministres pas nets et des mercenaires cruels.

Particularité, l'intrigue se déroule sur un plan national et non dans un petit coin de pays, comme c'est souvent le cas dans les polars, notamment alémaniques, explique Marc Voltenauer à Keystone-ATS. Raison pour laquelle «Ultimatum» paraîtra quasi simultanément en allemand, le 11 mars.

«Nous voulions créer une histoire qui fonctionne aussi bien pour les lecteurs alémaniques que romands, indépendamment des différences linguistiques et culturelles», note-t-il. Et de relever que les thèmes abordés dans le récit, tels que le conflit moral entre sécurité et liberté, «résonnent de manière universelle».

Né d'un délire

S'ils se sont déjà adressé des clins d'oeil dans nombre de leurs livres, les deux amis ont eu l'idée de ce récit à quatre mains lors de séances de dédicaces communes, l'an dernier.

«Nous avions 60 à 70 dates à couvrir ensemble. Parti d'un délire, le scénario a été élaboré en un mois, lors de moments creux ou de trajets en voiture. Marc prenait des notes, l'ordinateur sur les genoux», raconte Nicolas Feuz. «Nous étions motivés: 'Ultimatum' a été écrit en deux mois», poursuit Marc Voltenauer.

L'auteur vaudois d'origine suédoise observe d'ailleurs que l'écriture de polars à deux est «tendance», notamment dans les pays nordiques. Et de citer Lars Kepler (Alexander et Alexandra Ahndorilles), Camilla Läckberg et Henrik Fexeus ou encore Carmen Mola, un collectif signant des thrillers espagnols.

Scénario approfondi

Quelle est la recette pour rédiger à quatre mains? «Nous avons pris beaucoup de temps pour nous raconter nos personnages principaux, car il fallait écrire des passages du point de vue de l'autre», décrit Nicolas Feuz. «Ce qui est passionnant, c'est que nos deux univers ont fusionné de manière très naturelle», constate Marc Voltenauer.

Nicolas Feuz souligne encore l'importance d'un scénario détaillé: «Nous avons découpé l'histoire en chapitres et composé une phrase de début et une de fin. Chacun a ensuite rédigé ses parties de texte. Puis l'autre les relisait et les corrigeait pour lisser le style».

«La découpe a été aléatoire, mais au final nous avons écrit le même nombre de chapitres. Même parmi nos proches, il a été impossible de déceler qui a écrit quoi», rigole l'écrivain et procureur neuchâtelois.

Porte-bonheur

Hasard du calendrier, c'est la septième aventure de Norbert Jemsen et la septième d'Andreas Auer, «un chiffre porte-bonheur», se réjouissent les deux amis. L'aventure pourrait-elle se poursuivre? «Absolument, tant que nos lecteurs nous plébiscitent», répondent-ils, évoquant une possible trilogie.

A une condition cependant: que leurs héros se tirent vivants du guêpier dans lequel ils se sont fourrés dans «Ultimatum». Roman qui sera disponible dès le 27 février dans toutes les bonnes librairies.