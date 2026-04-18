Un corps a été découvert dans un cours d'eau lors d'une battue organisée vendredi dans les Vosges pour retrouver un jeune homme disparu depuis deux semaines. Selon le parquet d'Epinal, il s'agit «très probablement» de ce dernier.

Un corps a été découvert dans un cours d'eau dans les Vosges lors d'une battue pour retrouver un jeune homme disparu depuis deux semaines. ATS

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Le corps, «non ligoté», a été trouvé vers 18 heures «sous des branchages» dans la rivière Madon «par deux personnes participant à une battue sur la commune de Légéville-et-Bonfays. Il gisait 500 mètres en aval de la discothèque» où Bryan Muller, 21 ans, avait été vu pour la dernière fois début avril, a déclaré samedi le procureur.

«Les premières constatations réalisées par le médecin légiste et les enquêteurs permettent d'établir que la personne retrouvée est très probablement Bryan Muller», a-t-il précisé. Les investigations se poursuivent pour identifier formellement le défunt. Une autopsie a été ordonnée.

La disparition remonte à la nuit du 3 au 4 avril, rappelle le quotidien local Vosges Matin. Après trois altercations, dont une avec les vigiles dans la discothèque, Bryan Muller, 20 ans, s'était retrouvé sur le parking du lieu. Laissant sa voiture, il avait alors décidé de partir à pied sur la route. Depuis, plus rien.

Une enquête pour disparition avait été ouverte et les recherches effectuées dans la foulée n'avaient jusqu'ici rien donné.