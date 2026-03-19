La préfecture de La Réunion, île française de l'océan Indien, a annoncé jeudi un renforcement des dispositifs de sécurité autour des coulées du volcan Le Piton de la Fournaise, face à l'afflux de curieux prenant des risques inconsidérés.

Le Piton de la Fournaise, un des volcans les plus actifs au monde, est en éruption depuis le 13 février. AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

«Votre vie est bien plus précieuse qu'une belle photo ou vidéo», a lancé la préfecture dans un communiqué, dénonçant «des prises de risques excessives de la part de certains visiteurs» malgré les mises en garde répétées.

«Ces comportements dangereux (...) peuvent être mortels pour ceux qui les commettent et inciter d'autres spectateurs à (les) imiter», souligne la préfecture, rappelant que le volcan peut faire courir «des risques mortels».

Le Piton de la Fournaise dégage «des gaz invisibles mais nocifs» qui «peuvent conduire jusqu'à la mort» et la rencontre de la lave avec l'océan provoque «une réaction chimique qui libère de l«acide chlorhydrique sous forme de gaz (...) susceptible d’endommager durablement les poumons», insiste la préfecture, ajoutant que «la lave dépasse les 1.000 degrés».

Le préfet a ordonné un contrôle strict du stationnement sur la route longeant le site. AFP

«À cette température, le contact entraîne des brûlures immédiates, profondes et extrêmement graves», dit le communiqué.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, dix personnes égarées à proximité de la coulée dans une zone interdite au public ont dû être secourues à distance par le Peloton de gendarmerie de haute montagne.

Le préfet a ordonné un contrôle strict du stationnement sur la route longeant le site. Depuis le début de l'éruption, 560 verbalisations ont été dressées sur cet axe. La signalétique d'information sur les risques sera renforcée et des points d'information installés aux entrées nord et sud du secteur concerné.

Le Piton de la Fournaise figure parmi les volcans les plus actifs de la planète. Par la fréquence de ses éruptions (en moyenne une tous les neuf mois au cours des dix dernières années), il occupe probablement le premier rang mondial. AFP

Le Piton de la Fournaise, un des volcans les plus actifs au monde, est en éruption depuis le 13 février. La lave a atteint l'océan Indien dans la nuit de dimanche à lundi, un phénomène que l'île n'avait plus connu depuis 2007.

Il y a tout juste 40 ans, le 19 mars 1986, débutait une des éruptions les plus spectaculaires du volcan au cours de laquelle la lave avait emporté plusieurs maisons sur son passage, détruisant également des écoles, des commerces et plusieurs exploitations agricoles.