Votre voiture prend l’eau ? Découvrez les gestes à adopter

Voici comment se mettre en sécurité quand on passe dans l'eau avec une voiture. Il y a des gestes simples à faire pour éviter le pire et surtout des choses à ne surtout pas faire...

Comment réagir quand sa voiture est dans l'eau Voici comment se mettre en sécurité quand on passe dans l'eau avec une voiture. Il y a des gestes simples à faire pour éviter le pire et surtout des choses à ne surtout pas faire... 12.06.2026