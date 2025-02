Vous voulez tenter l'ascension de l'Everest ? Voilà combien cela va vous coûter

Le prix du permis d'ascension de l'Everest va augmenter d'un tiers afin de lutter contre la pollution et d'améliorer la sécurité sur le plus haut sommet du monde, a annoncé mardi le responsable du tourisme au Népal.

Valérie Passello

Il faudra désormais débourser 15'000 dollars, env. 14'000 frs, pour avoir le droit de tenter d'escalader le toit du monde en pleine saison, soit au printemps, contre 11'000 dollars jusqu'à présent, a expliqué à l'AFP Narayan Prasad Regmi, directeur général du Département du tourisme.

«Le coût est resté constant pendant une décennie et il était grand temps de le réviser», a-t-il souligné.

Les prix lors des périodes moins prisées, en hiver et pendant la mousson, car l'ascension est encore plus difficile, ont augmenté dans des proportions similaires, passant notamment de 5500 à 7500 dollars ( env. 6800 frs) pour la saison automnale.

Le Népal abrite huit des 14 sommets de plus de 8000 mètres du monde et accueille des milliers d'alpinistes chaque année.

Ascension depuis la Chine?

Les étrangers dépensent déjà des dizaines de milliers de dollars pour tenter d'atteindre ce sommet de 8849 mètres et l'an dernier, plus de 400 permis ont été achetés, rapportant plus de 4 millions de dollars aux caisses de l'Etat.

Cet argent est destiné au nettoyage des déchets laissés par les alpinistes ainsi qu'aux opérations de recherche et de secours.

Les voyagistes proposant cette ascension espèrent que cette hausse ne sera pas dissuasive pour les grimpeurs et certains redoutent qu'ils soient tentés de faire l'ascension depuis la Chine.

«Certains alpinistes pourraient se tourner vers le Tibet où les installations sont bien meilleures», a déclaré Mingma G Sherpa, qui dirige l'agence d'alpinisme Imagine Nepal, soulignant que cette redevance doit être consacrée à l'amélioration des conditions.

«Notre gouvernement augmente simplement les redevances, mais ne fait pas grand-chose», estime-t-il. «Il doit également fournir un soutien aux alpinistes et aux guides».

Le Népal a été critiqué pour avoir permis à trop d'alpinistes d'escalader l'Everest tout en agissant peu pour garder le sommet propre. Depuis l'an dernier, le gouvernement oblige les alpinistes à porter des traceurs et des sacs pour ramasser leurs excréments.

Cette hausse de tarif a été approuvée par le gouvernement en janvier, mais n'a été publiée dans le journal officiel du pays que lundi soir.