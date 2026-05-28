Vous voulez vous offrir une île grecque ? – Celle-ci est à vendre

Il y a quatre ans, l'île déserte de Makri, en Grèce, était mise en vente au prix de 7,2 millions de francs. Mais elle n'a pas trouvé preneur. Désormais, ce petit bout de terre de 174'015 mètres carrés est mis aux enchères pour un prix de départ de... 224'000 francs! Explications.

L'île de Makri, au premier plan, est à vendre. IMAGO/imagebroker

Lovée au coeur de l'archipel des îles Échinades, l'île de Makri n'attend plus que son nouveau propriétaire. Mais cela fait presque cinq ans qu'elle n'a pas trouvé preneur, relate le «Daily Mail».

Pour la petite histoire, l'île avait été mise en vente par des agences de luxe en 2022, pour un peu plus de 7 millions de francs. L'idée était alors de proposer le lieu comme un espace constructible où planter un complexe hôtelier de luxe avec des villas. Mais personne n'a souhaité l'acquérir.

Tant et si bien que Makri a ensuite été proposée aux enchères pour 1,36 millions de francs. Mais là non plus, les acheteurs potentiels ne se sont pas pressés au portillon. Et pour cause.

«Actif fantôme»

Selon les lois en vigueur en Grèce, il est impossible de construire quoi que ce soit sur la langue de terre. La majeure partie de Makri est recouverte d'une forêt protégée. On ne peut donc pas y bâtir de complexe hôtelier. Mais la règle est encore plus stricte: la construction de tout bâtiment permanent nécessite un décret présidentiel.

Pour l'acheteur potentiel, ce serait en quelque sorte l'équivalent d'un «actif fantôme» (ndlr: un actif qui ne peut être comptabilisé physiquement mais qui figure pourtant dans l'inventaire d'une entreprise).

Bref, celui qui achètera l'île pourra simplement y déambuler en souriant de la grande satisfaction que doit probablement procurer le fait de posséder une île déserte.

C'est pourquoi Makri est désormais vendue aux enchères pour une bouchée de pain, à une mise de départ de 224'000 frs.

Cadeau empoisonné...

Si vous souhaitez tout de même vous offrir ce cadeau, sachez qu'il peut s'avérer empoisonné.

D'abord, vous devriez vous charger, à vos frais, de mettre en place les aménagements nécessaires à l'approvisionnement en eau et en électricité de votre île. Vous devrez en outre assurer vous-même l'élimination des déchets, précise le «Daily Mail», citant l'annonce de la vente.

Et ça n'est pas tout, ajoutent nos confrères britanniques, en se basant sur des informations de «Secret London»: «Quiconque en deviendra propriétaire héritera probablement aussi d'une série d'hypothèques, de baux contestés, de poursuites de créanciers et de créances fiscales (...) qui dépasseraient les 18 millions de francs».

... ou paradis à inventer ?

Pour peu qu'on en ait les moyens, donc, l'île de Makri a aussi des atouts à faire valoir.

Comme par exemple un total de 7 kilomètres de plages paradisiaques de sable blanc. Les forêts luxuriantes pourraient également constituer un pôle d'attraction non-négligeable pour les amateurs de tourisme doux. Enfin, le lieu abrite les vestiges en ruine de trois bâtiments historiques, dont une petite chapelle, une maison et une citerne.

Avec de l'imagination, il y a peut-être un joli coup à jouer pour le futur propriétaire, s'il est prêt à s'aventurer dans les méandres de l'administration grecque.

Makri a été vendue pour la dernière fois en 1991 à un homme d'affaires grec, mais elle est aujourd'hui entre les mains des liquidateurs chargés de gérer la dette de l'île.

La vente aux enchères officielle est prévue pour le 13 novembre 2026.