Un documentaire révèle des détails effrayants sur l'épopée fatale du «Titan»

Cela devait être une aventure, le début d'une nouvelle ère. Et pourtant, cela s'est terminé par une tragédie. Il y a deux ans, la capsule du sous-marin «Titan» a implosé lors de son voyage vers l'épave du Titanic. Les cinq occupants sont morts. Un documentaire révèle aujourd'hui les dessous effrayants de l'affaire.

La capsule de plongée «Titan» de l'entreprise OceanGate a implosé en juin 2023 lors d'une plongée vers l'épave du «Titanic». Cinq personnes y ont perdu la vie. Image : ZDF / OceanGate Expeditions

Teleschau Bruno Bötschi

Il y a plus de 100 ans, le «Titanic» a coulé après une collision avec un iceberg au large de Terre-Neuve. Aujourd'hui encore, l'épave du célèbre navire repose au fond de la mer, à environ 3800 mètres de profondeur. La voir de ses propres yeux est pour beaucoup un grand rêve... inaccessible. L'entreprise Oceangate a voulu changer cela.

Stockton Rush, cofondateur de l'entreprise, a qualifié l'épave du paquebot de «lieu de rêve absolu dans la mer». Mais pour concrétiser sa vision, l'entrepreneur a pris des risques extrêmes. Au final, quatre personnes et Stockton Rush lui-même l'ont payé de leur vie.

Comment en est-on arrivé là ?

Dans le documentaire de «Terra X» «Titan - Todesfahrt zur Titanic» (à voir dans la médiathèque de la ZDF et dimanche, 19h30, sur la ZDF), l'arrière-plan de l'accident est désormais analysé et la question est posée: s'agissait-il vraiment d'un accident tragique ou est-ce une négligence qui a entraîné la mort des cinq passagers?

Un matériau de construction non autorisé

Stockton Rush avait fait des études d'ingénieur en aérospatiale. Il voulait révolutionner l'utilisation des bateaux de plongée et surtout la commercialiser.

Pour cela, il a misé sur une grande innovation dans la construction: «La fibre de carbone est le matériau approprié pour les véhicules sous-marins», a-t-il toujours affirmé clairement. Le rapport résistance/flottabilité est, selon Rush, trois fois meilleur que celui du titane. «Après l'avoir testé, il sera invulnérable», annonçait alors l'entrepreneur, qui n'aurait pas pu se tromper davantage.

Contrairement au titane, la fibre de carbone n'est pas un matériau de construction autorisé pour les bateaux de plongée certifiés. Mais ce n'est pas seulement sur ce point que les garde-côtes américains, qui ont ouvert une enquête après l'accident, ont découvert des irrégularités.

En effet, Stockton Rush n'a jamais fait enregistrer officiellement son «Titan». Le capitaine Jason Neubauer, président de la commission d'enquête des garde-côtes, explique dans le documentaire de «Terra X»: «C'est ainsi que l'on s'assure qu'aucune institution de contrôle ne surveille l'opération». Il souligne: «Nous n'avons jamais vu un tel stratagème».

Stockton Rush, le constructeur du «Titan», était ingénieur de formation et voulait être reconnu comme un innovateur. Il a construit le corps de pression de son sous-marin en fibre de carbone, plus légère et moins chère, plutôt qu'en titane ou en acier, comme c'était la norme dans l'industrie. Image : ZDF und Karl Stanley

L'absence d'immatriculation n'était pas la seule infraction aux règles. Par exemple, lors d'une plongée, la coupole du «Titan» devait être sécurisée par un total de 18 boulons. OceanGate n'en a utilisé que quatre...

Un journaliste rapporte un témoignage choquant

Stockton Rush devait être conscient que tout cela représentait un risque énorme. En effet, des incidents inquiétants se sont également produits lors des plongées effectuées bien avant l'accident du «Titan».

Ainsi, la première plongée de la capsule pressurisée avec des passagers a eu lieu en 2019 au large des Bahamas. Il s'agissait de vérifier pour la première fois si le submersible pouvait emmener des passagers à une profondeur de 3800 mètres.

Outre Stockton Rush, le pilote du submersible Karl Stanley et Petros Mathioudakis, un technicien spécialisé dans les scanners laser sous-marins, étaient à bord. Les trois hommes ont plongé avec le sous-marin. Peu de temps après, ils ont entendu des bruits inquiétants: «C'était extrêmement fort, comme un coup de pistolet», se souvient Mathioudakis, qui précise: «On ne devrait pas entendre un tel bruit dans un submersible».

Karl Stanley était lui aussi très alarmé après la plongée. Il était certain que les bruits de détonation étaient dus à une défaillance matérielle des fibres de carbone. Et il va encore plus loin: «Je suis sûr que nous étions à deux doigts d'une implosion».

«Une alerte rouge»

Stockton Rush n'a rien voulu savoir, affirmant à maintes reprises que de tels bruits étaient tout à fait normaux lors d'une plongée.

Il l'a également souligné lors d'un entretien avec le journaliste de Discovery Josh Gates. Lorsque les deux hommes ont évoqué la plongée aux Bahamas lors d'une précédente interview, Rush a rétorqué: «Je vais vous montrer ce que ça fait quand les fibres de carbone lâchent et qu'il ne vous reste plus beaucoup de temps» et a passé un enregistrement audio de l'incident.

«Et ensuite, vous êtes remonté rapidement à la surface ?», poursuit Gates. «Non, j'ai continué à descendre. Pourquoi pas ?» Une réponse éloquente de Rush qui a durablement choqué le journaliste: «Pour moi, ce n'était pas un signal d'alarme, mais une alerte rouge». Rush voulait atteindre son objectif, «quoi qu'il arrive», a déclaré Gates dans le film de la ZDF.

Le 22 juin 2023, après une opération de recherche de cinq jours, les débris du submersible Titan ont été découverts au fond de l'océan au large de Terre-Neuve, à moins de 500 mètres de la proue du Titanic. Photo : ZDF

L'ampleur totale des dégâts n'a été connue que lors d'une inspection ultérieure. Le submersible présentait une fissure. Selon Tony Nissen, le directeur technique, cette fissure s'étendait sur toute la coque.

On a d'abord essayé de poncer les dommages, mais le bateau n'était plus utilisable, selon Nissen. Il explique encore: «Stockton voulait que je dirige la mission 'Titanic' en tant que pilote, et j'ai dit: 'Je ne monte pas là-dedans'. Je n'avais pas confiance en Stockton».

Les débris du «Titan» retrouvés près de l'épave du «Titanic»

En 2020, la reconstruction du submersible a commencé, à nouveau en fibre de carbone. Et cette fois encore, il n'a pas fallu longtemps pour que des signaux d'alarme se fassent entendre. Lors de la plongée 80, il y a eu une forte détonation, une «délamination» qui a endommagé les fibres de carbone, explique le lieutenant commandant Katie Williams des garde-côtes. Elle précise: «Tous ceux qui sont montés à bord du 'Titan' après la plongée 80 ont risqué leur vie».

Et pourtant, le 18 juin 2023, le groupe composé de l'expert du «Titanic» Paul-Henri Nargeolet (77 ans), de l'aventurier et entrepreneur britannique Hamish Harding (58 ans), de l'homme d'affaires pakistanais Shahzada Dawood (48 ans) et de son fils Suleman Dawood (19 ans), ainsi que de Stockton Rush lui-même, a décidé de tenter l'aventure vers l'épave du «Titanic».

Un bateau a conduit le «Titan» de St. John au Canada à 700 kilomètres de la côte, là où se trouve l'épave du «Titanic» au fond de la mer. La capsule a commencé sa plongée à 9h14. Moins de deux heures plus tard, la communication avec le bateau de plongée a été interrompue.

Une recherche fiévreuse a commencé, qui a livré une triste certitude au bout de quatre jours.

Les débris du Titan ont été découverts. Des analyses ont montré que le submersible avait implosé à 10h47 - tous les occupants étaient morts. Il ne restait que les débris de la capsule pressurisée, à moins de 500 mètres de la proue du «Titanic».

