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Sécurité nationale «menacée» Washington accuse Baidu et BYD de travailler avec l'armée chinoise

ATS

9.6.2026 - 04:03

Le ministère américain de la défense a ajouté lundi les géants chinois Alibaba (commerce en ligne), Baidu (moteur de recherche) et BYD (voitures électriques) à sa liste des entreprises travaillant, selon lui, avec l'armée chinoise.

Le Pentagone accuse le constructeur automobile chinois BYD de travailler avec l'armée chinoise (archives).
Le Pentagone accuse le constructeur automobile chinois BYD de travailler avec l'armée chinoise (archives).
ATS

Keystone-SDA

09.06.2026, 04:03

09.06.2026, 06:39

Cette désignation, annoncée moins d'un mois après la visite du président américain Donald Trump en Chine, a peu de conséquences immédiates, mais pourrait limiter les liens économiques d'acteurs américains, publics ou privés, avec ces entreprises.

L'annonce risque de compliquer les relations diplomatiques et commerciales entre les deux plus grosses économies de la planète, alors que le président chinois Xi Jinping a été invité à Washington en septembre.

La liste dévoilée lundi est très proche d'une précédente version très brièvement publiée en février. Deux entreprises chinoises de puces informatiques y sont désormais présentes.

«Un avertissement»

Elle «constitue un avertissement pour les entreprises américaines, les pouvoirs publics et la population américaine», a estimé dans un communiqué John Moolenaar, député républicain responsable d'une commission parlementaire spéciale sur la Chine.

L'élu exhorte les entreprises américaines à «cesser de faire des affaires» avec ces groupes qui «menacent notre sécurité nationale».

Cette liste contient aussi des firmes chinoises impliquées dans le développement de l'intelligence artificielle (IA), dont Alibaba, Baidu et Tencent, cette dernière ayant été ajoutée précédemment sur la liste.

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