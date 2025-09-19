  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Syrie Washington annonce avoir éliminé un haut responsable de l’État islamique

Basile Mermoud

19.9.2025

L'armée américaine a annoncé avoir tué vendredi lors d'un raid en Syrie un responsable du groupe jihadiste Etat islamique (EI) «qui menaçait directement le territoire américain».

L'EI s'était emparé en 2014 de vastes territoires en Syrie avant d'être défait en 2019 par les forces kurdes syriennes aidées de la coalition internationale antijihadiste (archive).
L'EI s'était emparé en 2014 de vastes territoires en Syrie avant d'être défait en 2019 par les forces kurdes syriennes aidées de la coalition internationale antijihadiste (archive).
KEYSTONE

Agence France-Presse

19.09.2025, 20:13

Les Etats-Unis ont des bases militaires en Syrie et mènent régulièrement des opérations contre les derniers bastions jihadistes afin d'empêcher toute résurgence de l'EI dans la région.

Omar Abdul Qader, tué vendredi, «était un membre de l'EI qui cherchait activement à attaque les Etats-Unis», peut-on lire dans le communiqué du Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom).

«Sa mort perturbe la capacité de cette organisation terroriste à planifier et mener des attaques contre des Américains ou nos partenaires», ajoute le Centcom. C'est le second raid - un terme qui implique la présence de troupes au sol - en moins de deux mois mené par l'armée américaine, après un autre fin juillet contre un dirigeant de l'EI.

Troubles politiques. La France suspend sa coopération antiterroriste avec le Mali

Troubles politiquesLa France suspend sa coopération antiterroriste avec le Mali

L'EI s'était emparé en 2014 de vastes territoires en Syrie avant d'être défait en 2019 par les forces kurdes syriennes aidées de la coalition internationale antijihadiste, en pleine guerre civile. Le groupe conserve néanmoins des cellules dormantes dans les zones désertiques et mènent encore des attaques.

Les plus lus

Monica Bellucci et Tim Burton se sont séparés
Trois avions russes interceptés par l’OTAN dans l’espace aérien estonien
Trump débouté : un juge rejette sa plainte à 15 milliards contre le New York Times
Christof Innerhofer quitte le Chili «anéanti», la FIS sort du silence
D4vd visé par une perquisition après la découverte d’un corps dans sa voiture
Nordahl Lelandais écope d’un an de prison et perd son autorité parentale