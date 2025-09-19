L'armée américaine a annoncé avoir tué vendredi lors d'un raid en Syrie un responsable du groupe jihadiste Etat islamique (EI) «qui menaçait directement le territoire américain».

L'EI s'était emparé en 2014 de vastes territoires en Syrie avant d'être défait en 2019 par les forces kurdes syriennes aidées de la coalition internationale antijihadiste (archive). KEYSTONE

Agence France-Presse Basile Mermoud

Les Etats-Unis ont des bases militaires en Syrie et mènent régulièrement des opérations contre les derniers bastions jihadistes afin d'empêcher toute résurgence de l'EI dans la région.

Omar Abdul Qader, tué vendredi, «était un membre de l'EI qui cherchait activement à attaque les Etats-Unis», peut-on lire dans le communiqué du Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom).

«Sa mort perturbe la capacité de cette organisation terroriste à planifier et mener des attaques contre des Américains ou nos partenaires», ajoute le Centcom. C'est le second raid - un terme qui implique la présence de troupes au sol - en moins de deux mois mené par l'armée américaine, après un autre fin juillet contre un dirigeant de l'EI.

L'EI s'était emparé en 2014 de vastes territoires en Syrie avant d'être défait en 2019 par les forces kurdes syriennes aidées de la coalition internationale antijihadiste, en pleine guerre civile. Le groupe conserve néanmoins des cellules dormantes dans les zones désertiques et mènent encore des attaques.