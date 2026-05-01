Le gouvernement américain a pris vendredi de nouvelles sanctions contre les intérêts iraniens et mis en garde les navires qui paieraient les autorités de Téhéran pour passer le détroit d'Ormuz.

La guerre en Iran fait rage depuis le 8 février dernier (archives). AFP

Keystone-SDA ATS

Les nouvelles sanctions incluent trois maisons de changes, selon un communiqué du ministère des Finances, expliquant qu'il s'agit de contrecarrer la conversion en monnaie locale de yuans utilisés par des acteurs chinois pour régler du pétrole iranien.

Donald Trump reproche à la Chine de continuer à se fournir en pétrole en Iran et de financer ainsi l'effort de guerre de Téhéran.

Les Etats-Unis ont aussi placé sur leur liste noire un terminal pétrolier en Chine «qui a importé des dizaines de millions de barils de pétrole brut iranien sous sanctions», d'après un communiqué séparé du département d'Etat.

L'exécutif américain a en parallèle publié une mise en garde expliquant que les navires versant un péage pour sécuriser la traversée du détroit d'Ormuz s'exposent eux-mêmes à des sanctions.

Le service gouvernemental chargé des sanctions (OFAC) dit avoir connaissance des «menaces iraniennes pesant sur la navigation et des demandes de paiement d'un 'péage' pour obtenir un passage en toute sécurité dans le détroit international d'Ormuz».

Il souligne que ces demandes prennent diverses formes, y compris de «dons prétendument caritatifs» à des associations comme le Croissant-Rouge iranien.

Tous les citoyens, américains ou non, peuvent être visés par des sanctions en retour, quel que soit le moyen de règlement, affirme l'OFAC.

Depuis le début de la guerre, Téhéran a instauré de facto des droits de passage pour franchir le détroit et l'Iran entend les maintenir dans le cadre des négociations avec les États-Unis.

Des médias ont évoqué un montant d'un dollar par baril (environ 159 litres) de pétrole transporté.