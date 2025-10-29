  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ouragan Washington se mobilise pour venir en aide aux sinistrés de Melissa

ATS

29.10.2025 - 21:16

Les Etats-Unis ont mobilisé des équipes spécialisées afin de participer aux secours et à la distribution d'aide dans plusieurs îles des Caraïbes frappées par l'ouragan Melissa. Son passage a déjà fait des dizaines de morts, a annoncé mercredi le département d'Etat.

L'ouragan Melissa a frappé brutalement plusieurs pays, dont la Jamaïque ces dernières heures.
L'ouragan Melissa a frappé brutalement plusieurs pays, dont la Jamaïque ces dernières heures.
ATS

Keystone-SDA

29.10.2025, 21:16

29.10.2025, 22:09

Les Etats-Unis sont notamment «en contact étroit avec les gouvernements de la Jamaïque, d'Haïti, de la République Dominicaine et des Bahamas, qui font face aux effets dévastateurs de l'ouragan Melissa», a indiqué le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio sur X. «Nous avons envoyé des équipes de secours et d'intervention dans les zones touchées, ainsi que des fournitures vitales», a-t-il ajouté.

Melissa, qui a déjà ravagé la Jamaïque, a désormais quitté Cuba et a pris la direction des Bahamas où une dangereuse tempête est attendue dès mercredi, selon le Centre national américain des ouragans (NHC). Elle se dirigera ensuite vers les Bermudes, qu'elle devrait atteindre jeudi soir. Melissa avait causé la mort d'au moins 30 personnes avant son arrivée dans l'est de Cuba, dont au moins 20 en Haïti, parmi elles 10 enfants.

Les équipes américaines comportent des personnels spécialisés dans l'évaluation des dégâts, ainsi que dans les secours et recherches, dont une partie venant du Costa Rica et de Washington, selon un haut responsable du département d'Etat.

Ce responsable, qui parlait à des journalistes sous le couvert de l'anonymat, a dit qu'elles «étaient en route» et devraient notamment arriver en République dominicaine, d'où sera coordonnée l'aide pour Haïti, «dans les 24 heures».

En revanche, l'accès par voie aérienne reste impossible pour la Jamaïque. La Jamaïque et Haïti ont transmis des demandes formelles d'aide aux Etats-Unis, a-t-il précisé.

Historique. Le plus fort ouragan en 90 ans ravage Cuba: des scènes de chaos

HistoriqueLe plus fort ouragan en 90 ans ravage Cuba: des scènes de chaos

USAID fermée

Interrogé pour savoir si la fermeture partielle du gouvernement américain en raison de la paralysie budgétaire en cours impactait cette mobilisation, un autre haut responsable a convenu que «cela compliquait les choses (...) mais nous disposons à présent du personnel suffisant».

Cette catastrophe naturelle survient alors que l'administration Trump a fermé plus tôt cette année l'Agence américaine pour le développement international (USAID), dont les tâches ont été regroupées au sein du département d'Etat.

Plus importante agence humanitaire au niveau mondial, l'USAID était impliquée dans des programmes de santé et d'aide d'urgence dans environ 120 pays.

Les plus lus

«Les Etats-Unis envoient un signal très clair» - Trump veut imposer sa loi
Oubliée par un bateau de croisière, elle décède sur une île !
Le derby lémanique pour Servette, le Klassiker pour Shaqiri et Bâle
«Notre bêtise est là» - Emmanuel Macron tire la sonnette d’alarme
Un agriculteur tue son voisin et se jette sous le train
Dix jours après le spectaculaire vol au Louvre, voici ce que l’on sait