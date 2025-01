Davos: les confidences sur l'oreiller des super-riches aux escorts de luxe

Le «Daily Mail» a recueilli le témoignage d'une escort de luxe et auteure berlinoise qui s'est rendue à Davos pour rencontrer des clients lors du Forum économique mondial (WEF).

À Davos, les escortes recherchées sont habillées avec élégance en costumes d'affaires, pour ne pas se démarquer, et sont souvent bien éduquées, parlant couramment au moins deux langues. (image d'illustration) IMAGO/Dreamstime

Salome Balthus a confié au «Daily Mail» ce qu'elle a appris sur les élites mondiales – et pour beaucoup, c'est qu'elles sont pessimistes quant au sort du monde... alors elles ont décidé d'en profiter tant que cela dure.

«L'éléphant dans la pièce, c'est le changement climatique. Tout le monde sait qu'il ne peut plus être évité», confie-t-elle à nos collègues britanniques. Elle ajoute: «Un groupe pense que cela n'affecte que les pauvres, les «races non-blanches», tandis que l'autre craint que cela ne s'aggrave mais estime qu'il n'y a pas de sens à essayer de faire quoi que ce soit. Alors ils se contentent de s'amuser».

«Très cyniques et profondément tristes»

Convaincus qu'une apocalypse climatique est imminente, les grands de ce monde dépensent ainsi sans vergogne leur immense fortune en escorts coûteuses en Suisse... où ils viennent en jets privés peu respectueux de l'environnement. « Ils disent qu'ils profiteront de quelques belles années de plus sur terre et savent qu'il n'y a pas d'avenir. Ils sont très cyniques et d'une certaine manière profondément tristes», observe Salome.

Ce n'est pas seulement comme ça à Davos bien sûr, mais c'est concentré là-bas» pendant le WEF, assure l'escort allemande. Selon elle, des sujets comme celui-ci surgissent dans un bar, un sauna ou un hall d'hôtel, surtout si les gens ont déjà bu quelques verres.

Plutôt des travailleurs subalternes

Concernant ses clients, cette diplômée de philosophie explique que les rencontres portent souvent sur «la passion de l'érotisme et la passion du pouvoir, bien que cette dernière soit tellement plus forte qu'elle peut même effacer la première».

Salome affirme que ce ne sont pas les super puissants qui font appel à des escorts – ceux-là sont heureux quand ils ont un peu de temps pour leurs familles – elle relate: «Ce sont plutôt les travailleurs subalternes qui sont excités, peut-être même là pour la première fois».

«Je m'accorde sur des conditions spéciales»

Elle ajoute qu'elle choisit elle-même ses clients, qui semblent la valoriser non seulement pour sa beauté et sa discrétion, mais aussi pour son intelligence. Pour passer un week-end avec elle, selon le site internet de son agence, il faudrait débourser environ 5600 frs.

L'escort girl de 40 ans précise: «Avec les personnes que je rencontre au WEF, je m'accorde sur des conditions spéciales dont je ne peux pas parler et je ne rencontre que des personnes que j'aime d'une certaine manière. Il y a évidemment aussi des personnes très intelligentes là-bas et tout ce que je peux dire, c'est qu'elles ont probablement besoin de beaucoup d'alcool en ce moment à la lumière de l'état actuel du monde.»

Discrétion et tenue correcte

Le «Daily Mail» rappelle que la ligne officielle sur les escorts dans de nombreux pays, pas seulement en Suisse, est qu'elles sont rémunérées pour leur temps et ce qu'elles en font leur appartient.

«La discrétion est la compétence numéro un»

La raison en est la clientèle tout aussi haut de gamme à laquelle elles réservent leurs services: la majorité des quelque 3000 délégués arrivés à Davos pour le forum annuel lundi sont des hommes riches, actifs dans les affaires et la politique.

Selon une autre escort qui se fait appeler Tiffany, «la discrétion est la compétence numéro un pour une escort – surtout une de haut niveau». « Je porte des vêtements normaux – un costume violet et un manteau noir – pour donner l'impression que je fais réellement partie de la scène de la conférence», a-t-elle confié à MailOnline.

