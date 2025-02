WhatsApp introduit un troisième «vu» bleu - Voilà à quoi il sert

WhatsApp teste actuellement l'introduction d'un troisième petit «vu» bleu. La fonction qui se cache derrière est polarisée et fait déjà l'objet de vives discussions avant même sa sortie effective.

Le système de «vus» actuel de WhatsApp est familier à la plupart des utilisateurs : une coche grise signifie que le message a été envoyé avec succès. Deux coches grises indiquent qu'il est arrivé chez le destinataire et deux coches bleues signalent qu'il a été lu. La nouvelle troisième coche, en revanche, vise à créer un niveau supplémentaire de transparence : elle indique si quelqu'un a secrètement fait une capture d'écran.

Plus de sécurité et de contrôle

Les avis sur cette nouveauté divergent. Alors que les défenseurs de la protection des données saluent cette avancée comme une contribution importante à une plus grande sécurité et à la protection de la vie privée, les critiques parlent de contrôle excessif et d'une possible restriction de la liberté des utilisateurs. «Serons-nous bientôt informés de chaque action dans nos chats ?», demandent certains utilisateurs, sceptiques.

Meta fait référence à l'équilibre entre fonctionnalité et protection des données. Outre la nouvelle coche de capture d'écran, de nombreuses fonctions de sécurité ont déjà été introduites par le passé - des messages cryptés de bout en bout aux appels vocaux et vidéo. Les émojis, les autocollants et les gifs contribuent également à rendre la communication variée et dynamique.

Quelles sont les conséquences de la mise à jour ?

Les experts considèrent l'introduction de la troisième coche comme un possible créateur de tendances. D'autres messagers comme Telegram et Signal pourraient bientôt suivre et implémenter des fonctions similaires. Cela augmenterait la pression sur tous les fournisseurs pour qu'ils améliorent continuellement la sécurité de leurs plates-formes.

La date exacte à laquelle la fonctionnalité sera disponible dans le monde entier n'est pas encore connue. Meta a toutefois annoncé qu'elle analyserait attentivement la phase de test en cours et qu'elle procéderait à des ajustements si nécessaire.