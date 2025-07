William et Harry secoués par un drame !

La famille royale britannique est en deuil : Rosie Roche, la cousine du prince Harry et du prince William, âgée de 20 ans seulement, a été retrouvée morte dans la maison familiale de Norton. La jeune fille aurait décidé de mettre fin à ses jours.

La cousine de William et Harry est décédée. Martin Meissner/AP/dpa

Sven Ziegler Sven Ziegler

Coup du sort tragique pour la famille royale britannique : Rosie Roche, la cousine de 20 ans du prince Harry et du prince William, est décédée. La malheureuse a été retrouvée le 14 juillet par sa mère et sa sœur dans la maison familiale à Norton, alors qu'elle était sur le point de faire ses bagages pour un voyage avec des amis.

Comme le rapportent les médias britanniques, dont le «Sun», une arme à feu a été retrouvée à côté d'elle. La police a estimé que le décès n'était «pas suspect» et qu'il n'y avait aucune preuve de l'implication d'un tiers. On ignore pour l'instant si la jeune femme a laissé une lettre d'adieu.

Enterrement en petit comité

Dans une nécrologie publiée par le «Yorkshire Post», Rosie est décrite comme la fille bien-aimée de Hugh et Pippa. La jeune femme de 20 ans étudiait la littérature anglaise à l'université de Durham et était considérée comme une personne pleine de vie et d'ambition.

Selon l'avis de décès, la famille prévoit des funérailles privées en petit comité. Une cérémonie publique aura lieu à une date ultérieure. Pour la famille royale, c'est déjà le deuxième cas de suicide en peu de temps : en février, Thomas Kingston, le mari de Lady Gabriella Windsor, avait également décidé de mettre fin à ses jours.

Archive sur la famille royale