Suspect opposé à la perquisition: le Ministère public de la Confédération bloqué

Le Ministère public de la Confédération n'est pas encore en mesure d'analyser les appareils électroniques de l'auteur présumé de l'attaque, qui a blessé trois personnes à l'arme blanche la semaine dernière à Winterthour. En effet, le prévenu s'oppose à la perquisition de son ordinateur portable et de son téléphone portable.

Une voiture de police est garée devant la gare après qu'un Suisse de 31 ans a agressé plusieurs personnes avec une arme blanche à la gare de Winterthur, le jeudi 28 mai 2026 à Winterthur. KEYSTONE

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Le Ministère public de la Confédération a demandé au tribunal des mesures de contrainte de lever les scellés et attend la décision, a déclaré le procureur fédéral Stefan Blätter dans une interview accordée à la NZZ am Sonntag. «Nous ne pouvons actuellement pas voir avec qui il a échangé avant les faits, ni avec qui il a été en contact, ni ce qui a été écrit», a déclaré M. Blätter. Tant que cela durera, il ne sera pas possible, à partir des appareils saisis, de vérifier s’il existait peut-être un réseau en arrière-plan.

«Il existe bien sûr d’autres moyens que nous exploitons, mais de nos jours, les appareils électroniques constituent des éléments de preuve essentiels». La mise sous scellés pose aujourd’hui un réel problème. «Nous devons trouver des solutions pour y faire face à l’ère de la numérisation», a déclaré M. Blättler.

Les modalités de mise sous scellés ont été introduites à une époque où toutes les procédures pénales étaient encore menées de manière analogique. L’idée sous-jacente est qu’aucun dossier ni aucune donnée ne soient utilisés dans le cadre de la procédure pénale s’ils relèvent, par exemple, du secret professionnel des avocats ou s’ils sont de nature très personnelle et n’ont pas leur place dans la procédure pénale.

Demande d’inversion de la procédure

Récemment, selon M. Blättler, le Ministère public de la Confédération a mené une procédure de mise sous scellés qui a duré cinq ans. Mais dans le cas de Winterthour, «nous semblons heureusement avoir affaire à une situation plutôt statique». «Mais imaginez un instant que nous recherchions encore activement des personnes. Des complices, par exemple, qui pourraient également être enclins à la violence – et nous ne sommes pas autorisés à analyser les données de l’auteur», poursuit M. Blättler.

Pour améliorer la situation, il faudrait, selon le procureur général, «probablement inverser la procédure». Les enquêteurs et les procureurs devraient pouvoir consulter immédiatement les données saisies. Cela ne changerait rien au fait que, par exemple, la correspondance avec les avocats ne peut être exploitée ni saisie. Il faudrait également mettre en place de toute urgence une dérogation pour les cas où il y a danger imminent ou où la sécurité publique est menacée.