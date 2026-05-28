Winterthour : le suspect avait quitté l'hôpital psychiatrique

L'agresseur au couteau, âgé de 31 ans, qui a attaqué et blessé trois passants jeudi matin à la gare de Winterthour (ZH) est lié aux milieux islamistes. Le suspect avait quitté la veille une clinique psychiatrique. Les autorités évoquent un «acte terroriste».

Un homme a blessé jeudi matin trois personnes à l'arme blanche à la gare centrale de Winterthour (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Le suspect est un ressortissant à double nationalité suisse et turque, ont précisé les autorités zurichoises jeudi après-midi en conférence de presse. Il est connu des services de police.

L'homme figurait parmi les personnes mises en cause dans le cadre d'une enquête concernant la mosquée An'Nur à Winterthour. A l'époque, il avait fait l'objet d'une plainte pour violation de l'interdiction de l'organisation État islamique.

Le suspect souffre de troubles psychiques et était hospitalisé dans une clinique psychiatrique. Il en est sorti mercredi soir et est rentré chez lui. Par le passé, il avait été interné dans un établissement psychiatrique à des fins d'assistance. Il s'était échappé une fois, mais avait été ramené. La mesure avait ensuite été levée.

«À la clinique, il a été décidé qu'il ne représentait un danger ni pour autrui ni pour lui-même», a déclaré le directeur de la sécurité du canton de Zurich Mario Fehr (sans parti) devant les médias. «Apparemment, cette évaluation était erronée.»