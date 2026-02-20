  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Graves erreurs» X a fait appel de l'amende européenne de 120 millions d'euros

ATS

20.2.2026 - 14:35

Le réseau social d'Elon Musk, X (ex-Twitter), a annoncé vendredi avoir fait appel de l'amende de 120 millions d'euros (109,6 millions de francs) qui lui a été infligée en décembre par l'Union européenne.

Le réseau social réfute les conclusions de l'enquête (archives).
Le réseau social réfute les conclusions de l'enquête (archives).
ATS

Keystone-SDA

20.02.2026, 14:35

20.02.2026, 15:18

La sanction concerne plusieurs infractions au règlement sur les services numériques (DSA).

«Cette décision de l'UE résulte d'une enquête incomplète et superficielle, de graves erreurs de procédure, d'une interprétation alambiquée des obligations découlant du DSA et de violations systématiques des droits de la défense et des exigences fondamentales d'une procédure régulière», a affirmé le réseau social sur sa propre plateforme.

Ce recours a été intenté auprès de la Cour de justice de l'Union européenne, à Luxembourg, qui juge les contentieux relatifs aux décisions de l'exécutif européen. La Commission européenne a été informée de cet appel et est «prête à défendre sa décision au tribunal», a indiqué à l'AFP un de ses porte-parole.

Bruxelles avait infligé cette amende à X début décembre, pour sanctionner trois infractions de la plateforme. La Commission avait en effet conclu, dans le cadre d'une enquête ouverte fin 2023 et élargie par la suite, que le groupe avait trompé les utilisateurs avec les coches bleues censées certifier les sources d'informations, en modifiant leur système d'attribution et en les réservant aux utilisateurs ayant souscrit un abonnement payant.

Bruxelles avait également voulu sanctionner des manquements de X à ses obligations de transparence autour des publicités, et en matière d'accès des chercheurs indépendants à ses données internes.

Cette sanction a pris une tournure politique, l'équipe du président américain Donald Trump ayant dénoncé aussitôt une «censure». Et quelques semaines après cette amende, l'administration Trump avait imposé des sanctions à l'ancien commissaire européen Thierry Breton, un des principaux artisans du DSA, et à quatre autres personnalités européennes, en les accusant de participer à des «actes flagrants de censure extraterritoriale».

Grok dans le collimateur. Cybercriminalité: Elon Musk convoqué le 20 avril à Paris

Grok dans le collimateurCybercriminalité: Elon Musk convoqué le 20 avril à Paris

Une sanction sans précédent

Le recours que la justice européenne va devoir examiner revêt un caractère totalement inédit, car l'amende contre X est la première jamais imposée à une plateforme dans le cadre du DSA.

Cet appel «constitue la première contestation judiciaire d'une amende infligée en vertu de la loi sur les services de défense des droits (DSA) et pourrait créer d'importants précédents en matière d'application de la loi, de calcul des sanctions et de protection des droits fondamentaux», fait d'ailleurs valoir le réseau d'Elon Musk.

La Commission n'en a pas terminé avec X, son enquête ouverte fin 2023 se poursuivant sur d'autres motifs. En outre, Bruxelles a ouvert une autre enquête le mois dernier, en raison des fausses images dénudées de mineurs et de femmes générées par Grok, son assistant d'intelligence artificielle.

Les plus lus

Une affaire de parking dégénère : un employé communal décède
Encore une médaille rouge et blanche : les dames en finale !
La Cour suprême des Etats-Unis met Donald Trump dans l’embarras
En miraculé, Noé Roth se pare d'argent et propulse la Suisse vers un record !
Des congères de 4 mètres aux Diablerets – Une avalanche frappe un restaurant à Morgins
«Quelque chose commence à nous échapper» - Dominique de Villepin alerte !