«Illégales et dégoûtantes» X sommé de s'expliquer sur les images sexuelles créées par Grok

ATS

5.1.2026 - 19:43

Le régulateur britannique des médias a demandé lundi au réseau social X d'expliquer comment il protège ses utilisateurs contre les fausses images de mineurs à caractère sexuel générées par Grok, l'assistant d'intelligence artificielle associé au réseau.

Grok, l'IA de X, aurait généré des images à caractères sexuels (archives).
Grok, l'IA de X, aurait généré des images à caractères sexuels (archives).
JAAP ARRIENS/NURPHOTO/ GETTY IMAGES

Keystone-SDA

05.01.2026, 19:43

«Nous sommes conscients des sérieuses inquiétudes concernant une fonctionnalité de Grok sur X qui génère des images de personnes dénudées et des images sexualisées d'enfants», a écrit lundi l'Ofcom dans un communiqué.

Le régulateur a indiqué avoir contacté «urgemment» X pour «comprendre quelles mesures» ce réseau social a introduites afin de «respecter ses obligations légales» concernant la protection des utilisateurs au Royaume-Uni.

«En fonction de leur réponse, nous procéderons à une évaluation rapide pour déterminer s'il existe des problèmes de conformité susceptibles de justifier une enquête», a ajouté l'Ofcom.

UE vigilante

L'Union européenne a également indiqué lundi prendre «très au sérieux» ces fausses vidéos diffusées sur X, réseau social appartenant à Elon Musk.

Ces vidéos sont «illégales, dégoûtantes et n'ont pas leur place en Europe», a déclaré un porte-parole de la Commission européenne.

Grok a reconnu vendredi l'existence de «failles» ayant permis à des utilisateurs d'obtenir de lui des images à caractère sexuel impliquant des mineurs ou des femmes.

Ces images ont suscité des protestations à travers le monde et l'élargissement d'une enquête judiciaire en France.

