L'Australie va se doter d'une loi pour interdire la plateforme de vidéo en streaming YouTube aux moins de 16 ans afin de les protéger contre les «algorithmes prédateurs», a annoncé mercredi la ministre de la Communication, Anika Wells.

L'Australie va se doter d'une loi pour interdire YouTube aux moins de 16 ans (image d’illustration). ats

Keystone-SDA ATS

«Il y a une place pour les réseaux sociaux, mais il n'y a pas de place pour les algorithmes prédateurs ciblant les enfants», a écrit Mme Wells dans un communiqué.

Le Parlement australien a déjà adopté en novembre 2024 une loi pionnière en matière de régulation de l'internet, interdisant l'accès aux réseaux sociaux tels que TikTok, X ou encore Facebook et Instagram pour les moins de 16 ans. Le texte, qui a bénéficié d'un soutien bipartisan, invoquait des raisons similaires. Le gouvernement avait cependant indiqué que YouTube, très largement utilisé en cours à l'école, ne serait pas concerné.

La plateforme «n'est pas un réseau social», a réagi mercredi un porte-parole de ce site parmi les plus fréquentés au monde. «Notre position reste claire: YouTube est une plateforme de partage de vidéos avec une bibliothèque de contenu gratuit, de haute qualité, de plus en plus regardé sur les écrans de télévision», s'est défendu le géant du streaming après ce revirement politique