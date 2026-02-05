Le corps sans vie d'un homme a été retrouvé jeudi matin dans le canal de la Thièle à Yverdon-les-Bains. Les enquêteurs privilégient la piste de l'accident: retrouvé à proximité de son bateau, l'homme semble s'être noyé après avoir chuté du pont de son embarcation.

Un corps sans vie a été retrouvé jeudi matin dans la Thièle à Yverdon (image symbolique). ATS

Keystone-SDA ATS

La police cantonale vaudoise indique avoir été informée jeudi vers 09h30. Sur place, les secours ont constaté qu'il n'était plus possible de réanimer cet homme. Le Ministère public a ouvert une instruction pénale.

Cette intervention a nécessité l'engagement d'une patrouille de gendarmerie, des plongeurs de la brigade du lac, de deux patrouilles de la police Nord vaudois et des inspecteurs de la police scientifique.