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Yverdon Quelque 40 spectacles au menu du Théâtre Benno Besson

ATS

19.6.2026 - 13:37

Le Théâtre Benno Besson à Yverdon-les-Bains (VD) propose une saison 2026-2027 marquée par le thème des grandes espérances. Son programme, dévoilé vendredi, compte une quarantaine de spectacles de théâtre, danse, musique ou encore jeune public, à découvrir jusqu'en mai 2027.

Le Théâtre Benno Besson à Yverdon-les-Bains a dévoilé vendredi sa nouvelle saison (archives).
Le Théâtre Benno Besson à Yverdon-les-Bains a dévoilé vendredi sa nouvelle saison (archives).
ATS

Keystone-SDA

19.06.2026, 13:37

19.06.2026, 13:41

«Le monde tourne parfois à l'envers. Combien sommes-nous à avoir le sentiment que la planète prend souvent le mauvais virage? Plus que jamais, il faut revoir nos a priori, nos habitudes, porter notre attention aux espèces qui disparaissent sous nos yeux, il faut penser à préserver la fragilité de nos valeurs démocratiques si souvent attaquées, sans nous laisser aveugler par les éclats du tout-numérique», relève Georges Grbic, directeur du TBB.

«De grandes espérances sont tapies dans l'ombre de l'art, des oeuvres attendent déjà de nous livrer leur plus précieux secret: qu'un futur est toujours à inventer», ajoute-t-il, cité dans la programmation de cette nouvelle saison.

«Chaplin My Father»

Celle-ci fait la part belle au théâtre, avec plusieurs pièces comme par exemple «Un air de famille» (d'après Jaoui et Bacri), «Chaplin my Father» (dialogue narratif d'Eugene Chalpin), «Henry IV», «Cosimo» (inspiré d'Italo Calvino), «Cendrillon» ou encore «Se dire oui» de Denis Maillefer.

L'humour sera aussi au rendez-vous avec notamment Marc Donnet-Monay, Yann Marguet ou encore le spectacle «de droite» de Vincent Kucholl, «Le monde selon Reto Zenhäusern». Les amateurs de musique ne sont pas oubliés avec le groupe Aliose qui chante Maxime Le Forestier, Gaëtan, du jazz, du tango et même de la musique sacrée.

A l'issue de cette saison 2026-2027, dès l'été prochain, le TBB fermera ses portes pour presque deux ans de travaux. Le hall d'accueil, le gradin, le plateau et ses dessous de scène, les bureaux et les combles du théâtre vont subir une rénovation complète, indiquent encore les responsables des lieux.

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