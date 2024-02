Yverdon sous le choc : Réactions des habitants après la prise d'otages

Dans les rues encore troublées d'Yverdon, l'écho de la récente prise d'otages résonne encore vivement. Ce drame a non seulement bouleversé la communauté locale, mais pose aussi des questions plus larges sur la sécurité et le bien-être des citoyens.

À travers un micro-trottoir, blue News a recueilli des témoignages qui dessinent un portrait nuancé de la ville et de ses habitants, confrontés soudainement à une nouvelle réalité. (Vidéo)

Les Yverdonnois se sentent-ils encore en sécurité? Suite à la prise d'otage survenue jeudi soir à proximité d'Yverdon, est-ce que les habitants de la ville s'y sentent toujours en sécurité ? Ils répondent au micro de blue News. 09.02.2024