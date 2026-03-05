Une semaine après la forte explosion à Illnau (ZH) sur un site d'exercices et d'élimination d'explosifs, 150 signalements de dégâts ont été recensés dans la région. Le Ministère public zurichois a ouvert une enquête pénale entretemps.

Des agents de la police cantonale de Zurich inspectent le lieu de l'explosion qui s'est produite dans le bâtiment de recherche et d'essai Taetsch, mercredi 25 février 2026 à Illnau. La cause de l'explosion et les dommages causés aux bâtiments environnants restent encore inconnus. Deux personnes ont été légèrement blessées. (KEYSTONE/Claudio Thoma) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

En fin de semaine dernière, deux jours après l'explosion du 25 février, 70 signalements de dommages avaient été enregistrés. Ce chiffre a doublé entretemps, indique jeudi à Keystone-ATS la police cantonale zurichoise.

Dans un rayon de dix kilomètres autour de l'installation sise au lieu-dit Luckhausen, des toitures, ouvrages de maçonnerie, vitres, objets en verre dont un aquarium et des portes ont été endommagés. Une explosion incontrôlée en est à l'origine, causée par l'élimination de plusieurs centaines de kilos d'explosifs. La détonation a été entendue jusqu'à Zurich, soit à une quinzaine de kilomètres du lieu de l'explosion.