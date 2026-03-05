Enquête pénale ouverteExplosion d'Illnau: 150 dégâts ont été signalés
ATS
5.3.2026 - 20:17
Une semaine après la forte explosion à Illnau (ZH) sur un site d'exercices et d'élimination d'explosifs, 150 signalements de dégâts ont été recensés dans la région. Le Ministère public zurichois a ouvert une enquête pénale entretemps.
Keystone-SDA
05.03.2026, 20:17
05.03.2026, 21:42
ATS
En fin de semaine dernière, deux jours après l'explosion du 25 février, 70 signalements de dommages avaient été enregistrés. Ce chiffre a doublé entretemps, indique jeudi à Keystone-ATS la police cantonale zurichoise.
Dans un rayon de dix kilomètres autour de l'installation sise au lieu-dit Luckhausen, des toitures, ouvrages de maçonnerie, vitres, objets en verre dont un aquarium et des portes ont été endommagés. Une explosion incontrôlée en est à l'origine, causée par l'élimination de plusieurs centaines de kilos d'explosifs. La détonation a été entendue jusqu'à Zurich, soit à une quinzaine de kilomètres du lieu de l'explosion.