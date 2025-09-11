  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Zurich Deux hommes condamnés pour l'enlèvement d'un octogénaire

ATS

11.9.2025 - 18:00

La justice zurichoise a condamné deux hommes à trois ans et sept mois de prison pour avoir séquestré chez lui, puis enlevé un retraité âgé de 81 ans. Le duo a emmené de force l'octogénaire sur l'île d'Elbe (I), où le vieil homme dispose d'un logement de vacances, avant le l'y laisser seul et sans aucune aide.

Les faits remontent à l'été 2024 (archives).
Les faits remontent à l'été 2024 (archives).
KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Keystone-SDA

11.09.2025, 18:00

Dans son jugement rendu jeudi, le Tribunal de district de Dietikon (ZH) a reconnu les deux accusés – un Suisse de 31 ans et un Allemand de 34 ans – coupables de séquestration qualifiée, d'enlèvement, de contrainte et de vol. Le ressortissant allemand sera expulsé du territoire suisse durant huit ans à sa sortie de prison. Le duo devra verser à la victime une réparation de 20'000 francs pour tort moral.

Les ravisseurs ont rencontré l'octogénaire alors qu'il se trouvait en compagnie d'une domina sado-maso issue du milieu de la prostitution, à Zurich. Cette dernière aurait escroqué le vieil homme de plusieurs dizaines de milliers de francs et devra répondre de ses actes prochainement devant la justice.

En août 2024, le duo a séquestré durant plusieurs jours la victime à son domicile dans l'agglomération zurichoise. Les accusés ont aussi fait une escapade forcée à Milan avec le vieil homme et l'ont chicané avant de le ramener chez lui. Ils lui ont aussi volé un millier de francs.

Puis, ils l'ont emmené de force sur l'île italienne d'Elbe, où l'octogénaire a un logement de vacances, et l'y ont abandonné sans ses médicaments. La victime pouvait à peine se mouvoir en raison d'une ancienne blessure au dos. Elle a été trouvée par une connaissance au bout de deux semaines.

Les plus lus

Les travailleurs sud-coréens arrêtés en route vers leur pays
New York commémore le 11-Septembre dans un climat délétère
Le «Prince des ténèbres» rattrapé par l’affaire Epstein
Assurance automobile : des pièges qui peuvent se payer au prix fort
«C'était étrange, effrayant, presque apocalyptique»