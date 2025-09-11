La justice zurichoise a condamné deux hommes à trois ans et sept mois de prison pour avoir séquestré chez lui, puis enlevé un retraité âgé de 81 ans. Le duo a emmené de force l'octogénaire sur l'île d'Elbe (I), où le vieil homme dispose d'un logement de vacances, avant le l'y laisser seul et sans aucune aide.

Les faits remontent à l'été 2024 (archives). KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Keystone-SDA ATS

Dans son jugement rendu jeudi, le Tribunal de district de Dietikon (ZH) a reconnu les deux accusés – un Suisse de 31 ans et un Allemand de 34 ans – coupables de séquestration qualifiée, d'enlèvement, de contrainte et de vol. Le ressortissant allemand sera expulsé du territoire suisse durant huit ans à sa sortie de prison. Le duo devra verser à la victime une réparation de 20'000 francs pour tort moral.

Les ravisseurs ont rencontré l'octogénaire alors qu'il se trouvait en compagnie d'une domina sado-maso issue du milieu de la prostitution, à Zurich. Cette dernière aurait escroqué le vieil homme de plusieurs dizaines de milliers de francs et devra répondre de ses actes prochainement devant la justice.

En août 2024, le duo a séquestré durant plusieurs jours la victime à son domicile dans l'agglomération zurichoise. Les accusés ont aussi fait une escapade forcée à Milan avec le vieil homme et l'ont chicané avant de le ramener chez lui. Ils lui ont aussi volé un millier de francs.

Puis, ils l'ont emmené de force sur l'île italienne d'Elbe, où l'octogénaire a un logement de vacances, et l'y ont abandonné sans ses médicaments. La victime pouvait à peine se mouvoir en raison d'une ancienne blessure au dos. Elle a été trouvée par une connaissance au bout de deux semaines.