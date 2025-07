Deux jeunes hommes condamnés pour actes sexuels sur une ado de 13 ans

La justice zurichoise a condamné deux jeunes hommes à des peines de prison avec sursis et à des peines pécuniaires pour des actes sexuels avec une adolescente de moins de 16 ans. Le duo avait 20 ans au moment des faits qui se sont déroulés en 2020 lors d'une fête d'anniversaire au bord d'un lac.

Le Katzensee, près de zurich, où les faits se sont déroulés (archive). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Comme la première instance, en octobre 2023, la Cour suprême zurichoise a reconnu le duo coupable d'actes d'ordre sexuel avec enfant par négligence. Face aux juges, ils ont déclaré qu'ils avaient pris la jeune fille, âgée de 13 ans, pour une ado de 16 ans au moins, comme elle le leur aurait assuré à plusieurs reprises au cours de la soirée incriminée.

Les juges cantonaux ont réduit la peine d'un des deux hommes à un an et deux mois de prison avec sursis au lieu d'un an et quatre mois avec sursis. Ils ont maintenu, en revanche, sa peine pécuniaire à 180 jours-amende à 90 francs. L'autre accusé a vu sa peine de prison avec sursis maintenue à un an, mais sa peine pécuniaire est réduite de 60 jours, à 120 jours-amende à 70 francs. Les peines pécuniaires sanctionnent la vente de produits nocifs pour la santé à des mineurs.

Réparations pour tort moral

En outre, le duo – un Suisse et un Serbe – doivent verser 4000 et 1600 francs à la victime à titre de réparation pour tort moral. Tous deux sont privés à vie d'exercer des activités en lien avec des mineurs, selon le jugement en appel dont Keystone-ATS a obtenu les considérants écrits vendredi.

Les faits remontent au mois de mai 2020. Ils se sont déroulés au bord du Katzensee, un petit lac situé dans le nord-ouest de la ville de Zurich. Ce soir-là, les deux prévenus ont acheté des boissons alcoolisées pour un groupe d'adolescentes qui fêtaient un anniversaire.

Plus tard, ils ont commis des actes sexuels avec la fille de 13 ans qui était totalement ivre. Ces actes ont été partiellement filmés. La défense avait demandé, en vain, l'acquittement des deux accusés. Le Ministère public n'était pas représenté lors de l'audience, car il n'avait pas fait appel du jugement de première instance du Tribunal de district de Zurich.