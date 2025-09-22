  1. Clients Privés
Zoo de Beauval Les pandas retournent en Chine pour raison de santé

ATS

22.9.2025 - 13:41

Le célèbre couple de pandas arrivé en 2012 au Zoo de Beauval, dans le centre de la France, va repartir en Chine dès novembre prochain. La femelle souffre en effet d'«insuffisance rénale», a indiqué lundi Rodolphe Delord, le directeur du ZooParc du Loir-et-Cher.

Zoo de Beauval: les pandas retournent en Chine pour raison de santé - Gallery
Zoo de Beauval: les pandas retournent en Chine pour raison de santé - Gallery. Huan Huan (à gauche) et Yuan Zia (à droite) étaient arrivés en France le 15 janvier 2012: ils sont depuis suivis de près par des experts français et chinois et bénéficient et d'un suivi médical approfondi (archives).

Huan Huan (à gauche) et Yuan Zia (à droite) étaient arrivés en France le 15 janvier 2012: ils sont depuis suivis de près par des experts français et chinois et bénéficient et d'un suivi médical approfondi (archives).

Photo: ATS

Zoo de Beauval: les pandas retournent en Chine pour raison de santé - Gallery. Le couple a donné naissance à trois bébés en France, dont Yuang Meng en 2017 (archives).

Le couple a donné naissance à trois bébés en France, dont Yuang Meng en 2017 (archives).

Photo: ATS

Zoo de Beauval: les pandas retournent en Chine pour raison de santé - Gallery. Brigitte Macron a rendu visite aux pandas en décembre 2017 (archives).

Brigitte Macron a rendu visite aux pandas en décembre 2017 (archives).

Photo: ATS

Keystone-SDA

22.09.2025, 13:41

22.09.2025, 15:10

Ce départ anticipé de deux des quatre pandas présents en France, enjeux diplomatiques avec la Chine, a été décidé «en concertation avec les autorités chinoises», a souligné M. Delord à l'AFP. Il a précisé que la femelle conserve «un bon appétit» et «un comportement habituel».

Ces animaux emblématiques et dont les effectifs sont très faibles dans la nature repartiront dans le Centre de conservation de Chengdu, dans le cadre du programme international de conservation, de recherche et de reproduction des pandas géants.

Animaux. Heureux évènement chez les hippopotames du zoo de Bâle

AnimauxHeureux évènement chez les hippopotames du zoo de Bâle

Séjour prolongé

Le séjour de la femelle Huan Huan et du mâle Yuan Zi, principales attractions du seul zoo en France où il est possible d'admirer cette espèce, avait récemment été prolongé jusqu'en janvier 2027.

«Mais la femelle a une insuffisance rénale, une maladie chronique fréquente chez les carnivores vieillissants. Nous préférons donc la transporter vers la Chine avant que ses soucis ne s'aggravent», a détaillé Rodolphe Delord.

Son retour en Chine entraîne de fait celui du mâle, à l'inverse de leurs deux jumelles, âgées de quatre ans, qui restent pour l'heure à Beauval.

Les deux pandas, âgés de 17 ans, étaient arrivés en France le 15 janvier 2012: ils sont depuis suivis de près par des experts français et chinois et bénéficient et d'un suivi médical approfondi. Ce départ en Chine doit s'effectuer «autour du 25 novembre 2025», «afin qu'ils aillent y vivre une retraite paisible». L'espérance de vie de l'animal est de 35 ans en moyenne.

Enjeu diplomatique

Les animaux se sont imposés comme de vrais enjeux diplomatiques entre les deux pays, signes réguliers d'une véritable «diplomatie du panda».

Depuis 2012, ils ont pu donner naissance à trois bébés en France, une première sur le territoire national. Le premier ursidé Yuan Meng né en France en 2017 a quitté la France en 2024. «Les jumelles Huanlili et Yuandudu, nées en 2021 et qui devaient partir cette année, restent pour leur part à Beauval afin de continuer à sensibiliser les visiteurs à la sauvegarde de cette espèce emblématique», a dit le directeur.

M. Delord espère «entamer des discussions avec nos amis chinois pour prolonger encore le partenariat» au-delà de 2027 «et pourquoi pas faire venir d'autres pandas dans le futur», a-t-il conclu.

En 2023, le ZooParc et ses 35'000 animaux ont accueilli deux millions de visiteurs et réalisé 113 millions d'euros de chiffres d'affaires.

