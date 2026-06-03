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Un jour après sa naissance Le zoo de Zurich euthanasie un éléphanteau

ATS

3.6.2026 - 13:53

Le zoo de Zurich a euthanasié mardi un éléphanteau né la veille. Selon l'institution le petit mâle n'aurait pas pu grandir de manière viable, car il était incapable de se lever de lui-même.

L'euthanasie d'un éléphanteau, mardi, au zoo de Zurich constitue un nouvel échec pour l'élevage d'éléphants asiatiques destiné à préserver l'espèce (archives).
L'euthanasie d'un éléphanteau, mardi, au zoo de Zurich constitue un nouvel échec pour l'élevage d'éléphants asiatiques destiné à préserver l'espèce (archives).
ATS

Keystone-SDA

03.06.2026, 13:53

03.06.2026, 13:57

La naissance de l'éléphanteau, lundi à 12h25, s'était déroulée sans complications, mais le petit n'a pas pu se lever de lui-même, quelques minutes après sa naissance, contrairement à l'usage chez les éléphants. Il a tenté, de toutes ses forces, de se lever à plusieurs reprises, mais il ne pouvait pas s'appuyer suffisamment sur ses pattes arrières et est donc resté allongé, explique le directeur du zoo, Severin Dressen, cité dans le communiqué publié mercredi.

Mesures intensives mais vaines

La situation est restée inchangée au cours des heures qui ont suivi. Gardiens et vétérinaires du zoo ont pris des mesures pour aider l'éléphanteau à se lever et l'ont alimenté en liquide, sous perfusion. Son auscultation n'a révélé aucune blessure évidente. Le petit n'a pas non plus réussi à se lever durant la nuit, malgré des mesures d'aide intensives.

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Après une nouvelle évaluation de la situation, mardi, le personnel vétérinaire et soignant a décidé d'euthanasier l'éléphanteau au nom du bien-être de l'animal. Le pronostic ne laissait pas augurer d'une croissance viable et sans complications.

Série noire

Les parents du petit sont la femelle Indi, âgée de 40 ans, et le mâle Thaï, âgé de 21 ans. Après plusieurs pertes ces dernières années, ce cas constitue un nouvel échec pour les éléphants asiatiques du zoo de Zurich et pour la préservation de l'espèce.

Deux nouveaux-nés sans perspectives viables ont dû être euthanasiés et 2020 et en 2023. En outre, un éléphanteau est mort piétiné par accident en 2020 et un petit est mort des suites d'une blessure à la jambe en septembre dernier.

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