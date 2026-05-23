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Zurich Deux blessés dans l'incendie d'un immeuble

ATS

23.5.2026 - 06:09

Un incendie survenu dans la nuit de vendredi à samedi dans un immeuble à Zurich a fait deux blessés. Ils ont été transportés à l’hôpital. Selon les secours zurichois, le feu s’est déclaré peu après 2 heures du matin dans un appartement situé dans le 3e arrondissement.

À l’arrivée des pompiers, le logement était entièrement en flammes (photo d'illustration, archives).
À l’arrivée des pompiers, le logement était entièrement en flammes (photo d'illustration, archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

23.05.2026, 06:09

23.05.2026, 08:01

À l’arrivée des pompiers, le logement était entièrement en flammes. Le feu atteignait déjà le balcon de l’étage supérieur et une importante fumée s’était propagée dans la cage d’escalier ainsi que dans plusieurs autres appartements. Une trentaine de personnes ont été évacuées, certaines ayant quitté les lieux avant l’arrivée des secours.

Trois personnes ont reçu des soins sur place. Deux d'entre elles ont dû être hospitalisées. L’incendie a pu être rapidement maîtrisé, mais l’appartement touché est inhabitable. En raison de la fumée, les autres habitants n’ont pas pu regagner immédiatement leur logement.

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