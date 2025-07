Le tribunal de district de Zurich a acquitté mercredi un ex-surveillant en chef des marchés financiers au Vatican. Les juges ont considéré que l'accusation de corruption portée contre lui n'était pas avérée. Il a seulement été prouvé que la personne de contact de l'accusé s'était procuré des informations auprès d'un agent des services secrets.

Les faits se seraient déroulés entre 2013 et 2016 (archives). KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Keystone-SDA ATS

«Il n'est pas certain qu'il ait révélé des secrets», a déclaré le juge à l'ouverture du jugement. Il n'est pas non plus clair si les éléments donnés par la personne de contact, une détective privée, reflètent des informations véridiques, par exemple sur les montants payés.

Pour le tribunal, il n'est enfin pas non plus suffisamment prouvé que l'ex-surveillant, un Suisse de 52 ans, a directement incité des fonctionnaires à révéler des informations secrètes.

Le ministère public zurichois a lui accusé l'ex-fonctionnaire de corruption multiple et requis une peine de prison de cinq ans. Les faits se seraient déroulés entre 2013 et 2016. Le Suisse aurait notamment obtenu des informations d'un agent des services secrets autrichiens et d'un ancien ministre des finances par l'intermédiaire de la détective privée, selon l'accusation.