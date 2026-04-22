Une mise à jour a permis de résoudre le problème technique survenu au centre de contrôle du trafic aérien Skyguide mercredi. Dans la nuit de mardi à mercredi, le système dont les contrôleurs aériens ont besoin pour guider les avions à l'arrivée ne fonctionnait plus de manière fiable.

Mercredi matin, par mesure de précaution, le contrôleur aérien avait réduit la capacité d'approche de 30%, car les avions avec un retard important n'étaient pas affichés de manière fiable dans le système. KEYSTONE

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Une mise à jour a permis de rétablir les systèmes de tous les postes de travail touchés par le problème technique. Skyguide a ensuite pu lever les restrictions de capacité d'approche à l'aéroport de Zurich, a indiqué une porte-parole de Skyguide en fin de journée, à Keystone-ATS.

Mercredi matin, par mesure de précaution, le contrôleur aérien avait réduit la capacité d'approche de 30%, car les avions avec un retard important n'étaient pas affichés de manière fiable dans le système. Ce système aide les contrôleurs aériens à guider les appareils à l'arrivée, a expliqué Skyguide dans un communiqué.

Les contrôleurs ont donc dû prendre en charge manuellement les vols concernés. Cette procédure, éprouvée, prend plus de temps, selon l'entreprise.

Il n'y a finalement eu «pratiquement pas de retards supplémentaires», a souligné le contrôleur du ciel. La capacité de l’aéroport de Zurich était de toute façon réduite en raison de la bise. Tant que celle-ci soufflera, les restrictions liées aux conditions météorologiques se poursuivront. Elles n’ont toutefois aucun lien avec l’incident technique, a déclaré Skyguide à Keystone-ATS.