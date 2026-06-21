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Zurich «Elle est malheureusement décédée à l'hôpital» : l'orage a emporté une adolescente

ATS

21.6.2026 - 11:02

Une adolescente, grièvement blessée vendredi soir par la chute d'une branche lors du violent orage qui a frappé la ville de Zurich, est décédée samedi à l'hôpital, a indiqué la police. Plusieurs autres personnes ont également été blessées lors des intempéries.

L'orage a traversé le canton vers 18h00, se déplaçant d'Urdorf en direction de Winterthour (archives). 
L'orage a traversé le canton vers 18h00, se déplaçant d'Urdorf en direction de Winterthour (archives). 
KEYSTONE

Keystone-SDA

21.06.2026, 11:02

La jeune fille de 16 ans, qui avait été hospitalisée dans un état critique, a succombé à ses blessures. «Elle est malheureusement décédée à l'hôpital», a indiqué dimanche la police municipale de Zurich dans un communiqué. Les circonstances exactes de l'accident ainsi que la cause du décès font l'objet d'une enquête menée par la police municipale, l'Institut de médecine légale de Zurich et le Ministère public compétent.

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L'orage a traversé le canton vers 18h00, se déplaçant d'Urdorf en direction de Winterthour, avant de stationner au-dessus de la ville de Zurich pendant près de deux heures. Entre 17h30 et 21h00, le service de protection et de secours de la ville (SRZ) a effectué quelque 270 interventions, tandis que les secours médicaux ont été mobilisés à une cinquantaine de reprises.

Durant la même période, la centrale d'engagement du SRZ a reçu 730 appels d'urgence destinés aux pompiers et 130 pour les services médicaux. À l'échelle du canton, environ 680 interventions des pompiers ont été nécessaires. Outre la ville de Zurich, les régions de Bülach, Bassersdorf, Dübendorf, Erlenbach et Meilen ont été particulièrement touchées par les intempéries.

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