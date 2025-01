Le conseil municipal de Zurich a pris mercredi une décision à une nette majorité: la prostitution de rue sur la Langstrasse zurichoise doit être légalisée. Tous les politiciens n'approuvent pas cette décision.

Une publicité lumineuse pour femmes du cinéma Roland, prise le jeudi 14 novembre 2013 à Zurich. (KEYSTONE/Ennio Leanza) KEYSTONE

Lea Oetiker

Jusqu'à présent, la prostitution de rue dans la Langstrasse zurichoise était illégale, mais elle doit désormais être légalisée. C'est ce qu'a décidé le conseil municipal mercredi, par 88 voix pour et 20 voix contre. Il s'agissait d'une proposition du PS, du centre, du PEV, de l'AL et des Verts. La légalité est préférable pour les femmes, selon la majorité.

On «consomme» à la Langstrasse, c'est un fait, dit Anna Graf du PS. «Il faut l'accepter». Mais comme le trottoir n'est pas légal, cela a des conséquences négatives pour les femmes. Elles doivent par exemple prendre contact avec les clients en dehors des rues, ce qui est plus dangereux que directement dans la rue, écrit l'agence de presse ATS.

La prévention de la violence et de la santé est également plus difficile dans le cadre d'une activité illégale. «Enfin, les ressources de la police sont gaspillées parce que les femmes sont constamment dénoncées et punies», ajoute Graff.

Les mesures de protection doivent être renforcées

Le PRD est également arrivé à la conclusion que «la réalité est ce qu'elle est». Il était toutefois important pour elle que les besoins du quartier soient pris en compte. Il faudrait également tenir compte des expériences faites avec l'ancienne prostitution de rue au Sihlquai et au Strichplatz à Altstetten.

Le PVL affirme qu'avec la légalisation, les mesures de protection et les offres de sortie devraient également être renforcées. «La libéralisation oui, mais il faut un soutien», a déclaré Serap Kahriman. On ne peut pas faire comme si c'était un travail normal. Une grande partie des femmes sont exploitées.

Les Verts avaient des sentiments mitigés sur la légalisation de la prostitution de rue. Markus Knauss, par exemple, était contre. «Avec une Langstrasse officiellement considérée comme un lieu de prostitution, il y aura encore plus d'hommes désagréables», explique-t-il, ce qui fera des passantes du «gibier» et des habitants du quartier des cibles encore plus faciles.

L'UDC clairement contre

Seul le groupe UDC était totalement contre : «On veut maintenant rendre légal quelque chose d'illégal», a déclaré Stephan Iten. «On pourrait alors tout de suite introduire une zone de consommation de drogue légale. Car les drogues sont de toute façon consommées».

En outre, le trottoir du Sihlquai a été supprimé parce que les conditions étaient intenables : «Je plains les femmes qui doivent rester dehors, à peine vêtues, par un temps comme aujourd'hui», a-t-il déclaré.