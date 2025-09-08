  1. Clients Privés
FR

France «80'000 gendarmes et policiers» mobilisés pour le 10 septembre

ATS

8.9.2025 - 21:06

Quelque «80 000 gendarmes et policiers» seront mobilisés mercredi pour prévenir tout débordement lié au mouvement social «Bloquons tout». L’annonce a été faite lundi soir par Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur bientôt démissionnaire.

Le mouvement Bloquons tout prend place suite aux mesures économiques prises par François Bayrou (archives).
sda

«On ne tolérera aucun blocage, aucune violence», a-t-il ajouté sur France 2. Bruno Retailleau, qui doit réunir mardi matin l'ensemble des préfets pour évoquer la mobilisation du 10-Septembre, a vivement critiqué La France insoumise et son leader Jean-Luc Mélenchon, les accusant de vouloir créer «un climat insurrectionnel» en France.

Chute du gouvernement. Macron nommera un successeur à Bayrou «dans les prochains jours»

Chute du gouvernementMacron nommera un successeur à Bayrou «dans les prochains jours»

