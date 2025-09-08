Quelque «80 000 gendarmes et policiers» seront mobilisés mercredi pour prévenir tout débordement lié au mouvement social «Bloquons tout». L’annonce a été faite lundi soir par Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur bientôt démissionnaire.

Le mouvement Bloquons tout prend place suite aux mesures économiques prises par François Bayrou (archives). sda

Keystone-SDA ATS

«On ne tolérera aucun blocage, aucune violence», a-t-il ajouté sur France 2. Bruno Retailleau, qui doit réunir mardi matin l'ensemble des préfets pour évoquer la mobilisation du 10-Septembre, a vivement critiqué La France insoumise et son leader Jean-Luc Mélenchon, les accusant de vouloir créer «un climat insurrectionnel» en France.