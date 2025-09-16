  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

100’000 participants Zapad-2025 : une démonstration de force russe à la frontière européenne

ATS

16.9.2025 - 19:31

Le président Vladimir Poutine a affirmé mardi que 100'000 militaires prenaient part aux manoeuvres russo-bélarusses Zapad-2025, dont une partie se déroule aux portes de l'UE et qui suscitent l'inquiétude de Kiev et des Européens.

Des soldats participant aux manœuvres militaires conjointes Zapad-2025 (Ouest-2025) dans un lieu non divulgué en Biélorussie, le 15 septembre 2025.
Des soldats participant aux manœuvres militaires conjointes Zapad-2025 (Ouest-2025) dans un lieu non divulgué en Biélorussie, le 15 septembre 2025.
KEYSTONE

Keystone-SDA

16.09.2025, 19:31

16.09.2025, 19:42

Des contingents d'Iran et d'Inde, ainsi que d'autres pays asiatiques et africains, participent à ces exercices lancés vendredi et qui doivent se conclure mardi, selon les agences de presse russes.

«Les exercices se déroulent sur 41 terrains d'entraînement avec la participation de 100'000 militaires. Environ 10'000 systèmes d'armement et équipement militaires seront et sont utilisés», a déclaré M. Poutine selon des propos retransmis à la télévision russe.

Image pour l’histoire. Défilé militaire géant : Xi, Kim et Poutine défient l'Occident, Trump s’emporte !

Image pour l’histoireDéfilé militaire géant : Xi, Kim et Poutine défient l'Occident, Trump s’emporte !

M. Poutine est apparu sur le terrain d'entraînement de Moulino dans la région russe de Nijni Novgorod, chose rare, vêtu d'un treillis militaire et aux côtés de son ministre de la Défense Andreï Belooussov et de membres de l'état-major.

«Défense de la souveraineté»

Selon M. Poutine, le but de ces manoeuvres est de «mettre en place tous les éléments nécessaires à la défense inconditionnelle de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et à la protection contre toute agression» de l'alliance entre la Russie et le Bélarus.

Une partie de ces exercices se sont notamment déroulés au Bélarus, pays frontalier de l'UE, sous l'oeil inquiet de ses voisins tels que la Pologne et les pays baltes, qui ont pris des mesures de sécurité.

Ils ont lieu alors que la Russie a déployé des centaines de milliers de soldats sur le front en Ukraine, pays contre lequel elle a lancé une offensive de grande ampleur en février 2022.

Selon le ministère russe de la Défense, Zapad-2025 a impliqué, au-delà des composantes classiques de l'armée, «l'utilisation massive de drones» et de «moyens de guerre électronique» en tenant compte de «l'expérience acquise» sur le front ukrainien.

Poutine, droits de douane, Chicago.... Trump fait son retour avec une surprenante conférence de presse : les 5 points clés

Poutine, droits de douane, Chicago...Trump fait son retour avec une surprenante conférence de presse : les 5 points clés

Les troupes engagées s'entraînent à «repousser une agression militaire à grande échelle» sur «trois fronts et dans la zone arctique». Mardi, dans le cadre de ces manoeuvres, une frégate russe doit tirer un missile hypersonique de croisière Zircon, qui appartient à la nouvelle famille d'armements mis au point ces dernières années par Moscou.

Selon Minsk, des représentants d'une vingtaine de pays assistent aux exercices, dont les Etats-Unis, la Hongrie et la Turquie, membres de l'Otan. Des contingents militaires du Bangladesh, du Bélarus, de l'Inde, de l'Iran, du Burkina Faso, du Congo et du Mali participent à divers degrés à ces manoeuvres, selon Moscou.

Les plus lus

Pérou: 1400 touristes ont été évacués du Machu Picchu
Les plus retentissantes gaffes de Trump devant la famille royale
WhatsApp : une simple image suffisait à espionner les utilisateurs
«On peut entendre leurs cris» : Israël lance son assaut terrestre majeur sur Gaza-ville
Thurgovie : la fontaine de la discorde qui a provoqué la démission d’une maire
«Je me suis dit : ‘put***, qu’est-ce que je fais maintenant ?»