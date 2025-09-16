Le président Vladimir Poutine a affirmé mardi que 100'000 militaires prenaient part aux manoeuvres russo-bélarusses Zapad-2025, dont une partie se déroule aux portes de l'UE et qui suscitent l'inquiétude de Kiev et des Européens.

Des soldats participant aux manœuvres militaires conjointes Zapad-2025 (Ouest-2025) dans un lieu non divulgué en Biélorussie, le 15 septembre 2025. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Des contingents d'Iran et d'Inde, ainsi que d'autres pays asiatiques et africains, participent à ces exercices lancés vendredi et qui doivent se conclure mardi, selon les agences de presse russes.

«Les exercices se déroulent sur 41 terrains d'entraînement avec la participation de 100'000 militaires. Environ 10'000 systèmes d'armement et équipement militaires seront et sont utilisés», a déclaré M. Poutine selon des propos retransmis à la télévision russe.

M. Poutine est apparu sur le terrain d'entraînement de Moulino dans la région russe de Nijni Novgorod, chose rare, vêtu d'un treillis militaire et aux côtés de son ministre de la Défense Andreï Belooussov et de membres de l'état-major.

«Défense de la souveraineté»

Selon M. Poutine, le but de ces manoeuvres est de «mettre en place tous les éléments nécessaires à la défense inconditionnelle de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et à la protection contre toute agression» de l'alliance entre la Russie et le Bélarus.

Une partie de ces exercices se sont notamment déroulés au Bélarus, pays frontalier de l'UE, sous l'oeil inquiet de ses voisins tels que la Pologne et les pays baltes, qui ont pris des mesures de sécurité.

Ils ont lieu alors que la Russie a déployé des centaines de milliers de soldats sur le front en Ukraine, pays contre lequel elle a lancé une offensive de grande ampleur en février 2022.

Selon le ministère russe de la Défense, Zapad-2025 a impliqué, au-delà des composantes classiques de l'armée, «l'utilisation massive de drones» et de «moyens de guerre électronique» en tenant compte de «l'expérience acquise» sur le front ukrainien.

Les troupes engagées s'entraînent à «repousser une agression militaire à grande échelle» sur «trois fronts et dans la zone arctique». Mardi, dans le cadre de ces manoeuvres, une frégate russe doit tirer un missile hypersonique de croisière Zircon, qui appartient à la nouvelle famille d'armements mis au point ces dernières années par Moscou.

Selon Minsk, des représentants d'une vingtaine de pays assistent aux exercices, dont les Etats-Unis, la Hongrie et la Turquie, membres de l'Otan. Des contingents militaires du Bangladesh, du Bélarus, de l'Inde, de l'Iran, du Burkina Faso, du Congo et du Mali participent à divers degrés à ces manoeuvres, selon Moscou.