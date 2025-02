En trois ans de guerre en Ukraine, près de 150 journalistes ont été victimes d’exactions russes telles que des disparitions forcées, des frappes ciblées, des exécutions ou des prises d'otages, selon RSF. Au total, treize journalistes ont été tués et 47 blessés.

Le coordinateur vidéo de l'AFP en Ukraine, Arman Soldin, avait été tué le 9 mai 2023 dans une attaque de roquettes lors d'un reportage à Tchassiv Iar, dans la région de Donetsk (archives). ATS

Keystone-SDA, vf, ats ATS

«Couvrir la guerre en Ukraine, c'est risquer sa vie», déclare Pauline Maufrais, chargée de la zone Ukraine chez RSF. L'organisation, qui tire vendredi le bilan de trois ans de guerre, salue le courage des journalistes ukrainiens et internationaux qui continuent leur travail malgré les dangers.

Le bilan humain de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie s'est alourdi en 2024, avec la mort de deux nouveaux professionnels. Au total, treize reporters ont été tués depuis le début du conflit et au moins 47 ont été blessés par les forces russes, indique l'ONG dans un communiqué.

Ciblés

RSF dénonce l'utilisation de tactiques délibérées comme les doubles frappes, visant spécifiquement les journalistes: après une attaque, l'armée russe attend que les médias soient arrivés sur son lieu pour la couvrir, puis frappe à nouveau.

Dix-huit professionnels des médias ukrainiens sont toujours détenus par les forces russes pour avoir refusé de collaborer. Neuf sont désormais condamnés par la justice russe. Ils sont détenus dans des conditions inhumaines et dégradantes, parfois à des milliers de kilomètres de l'Ukraine, et privés de soins, selon l'organisation de défense de la liberté de la presse.

Fermeture de médias

L'impact de cette guerre sur le paysage médiatique ukrainien est «désastreux». Depuis le 24 février 2022, selon l'IMI, partenaire ukrainien de RSF, 329 médias ukrainiens ont cessé leurs activités. Les infrastructures de communication sont directement ciblées. RSF a saisi la Cour pénale internationale (CPI) à La Haye pour crime de guerre.

RSF poursuit son action de soutien via son centre de la liberté de la presse à Kiev et des bourses d'assistance pour les médias et les journalistes. Les journalistes peuvent ainsi bénéficier d'équipements de protection, de systèmes d'alimentation électrique, de formations à la sécurité physique et de soutien psychologique. Depuis le 24 février 2022, plus de 1900 reporters et 270 médias ont reçu un appui.