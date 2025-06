Au moins 19 personnes ont été tuées et près de 300 blessées mardi dans des bombardements russes dans la région de Dnipropetrovsk. Kiev a dénoncé le «message de terreur» envoyé par Moscou au moment où les négociations entre les deux camps sont au point mort.

Un immeuble résidentiel de plusieurs étages endommagé après une attaque de drones russes à Kiev, en Ukraine, le vendredi 10 janvier 2025. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Ces nouvelles attaques meurtrières de l'armée russe contre une grande ville d'Ukraine, après une attaque d'ampleur à Kiev dans la nuit de dimanche à lundi, interviennent juste avant l'ouverture d'un sommet de l'Otan à La Haye.

Arrivé au Pays-Bas, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rencontré le secrétaire général de l'Alliance Mark Rutte et espère recevoir, auprès des alliés de Kiev, de nouvelles promesses d'aide à son pays après près de trois ans et demi d'invasion russe.

Sur le terrain, les forces russes continuent leur poussée dans l'Est ukrainien face à une armée ukrainienne en difficulté et moins nombreuse, et multiplient les bombardements.

Aux alentours de 11h10 mardi, selon la police nationale ukrainienne, l'armée russe a attaqué «avec des missiles» les villes de Dnipro et Samar, également située dans la région, détruisant notamment un bâtiment administratif dans la première.

«Poutine détruit des vies»

Mardi soir, le bilan à Dnipro, qui s'est aggravé au fil de la journée, est monté à 17 morts et 279 blessés, a annoncé le responsable de l'administration régionale, Serguiï Lyssak. A Samar, deux personnes ont été tuées et 14 blessées, selon la même source.

«Poutine détruit des vies, c'est sa définition du contrôle. S'il peut tuer des gens, détruire des maisons, faire du chantage, il pense qu'il a le pouvoir», a fustigé M. Zelensky mardi soir sur X, appelant à «forcer la Russie à la paix» et à une politique «d'isolement et de sanctions maximales» contre Moscou.

D'après les autorités, les frappes ont touché des établissements scolaires et de santé, ainsi qu'endommagé un train, dont des passagers ont été blessés.

«En termes de dégâts, il s'agit probablement de l'une des frappes les plus importantes contre Dnipro» depuis le début de l'invasion russe en février 2022, a affirmé le maire Boris Filatov.

Le chef de la diplomatie ukrainienne, Andriï Sybiga, a rapidement dénoncé le «message de terreur et de rejet de la paix» envoyé, selon lui, par Moscou, dont l'armée avait annoncé il y a deux semaines mener une attaque terrestre dans la région de Dnipropetrovsk, une première depuis le début de l'invasion russe en 2022.

«Renforcer la pression sur Moscou»

«Il en va de la crédibilité des alliés de renforcer la pression sur Moscou», a exhorté M. Sybiga, alors que Volodymyr Zelensky et des dirigeants des pays membres de l'Otan, dont l'Américain Donald Trump, se réunissent à partir de mardi aux Pays-Bas.

Ce sommet de l'Otan doit valider la hausse spectaculaire des dépenses de sécurité des pays membres, dans un contexte diplomatique mondial tendu.

Une réunion entre MM. Zelensky et Trump, dont les relations sont fluctuantes, est prévue mercredi, selon un haut responsable ukrainien, le président américain confirmant qu'il rencontrerait «probablement» son homologue ukrainien.

Le locataire de la Maison Blanche pousse pour un arrêt des hostilités, mais son implication personnelle dans le dossier ukrainien n'a, à ce stade, pas permis de rapprocher les positions toujours très éloignées des deux belligérants.

Pour ce faire, Donald Trump a repris langue avec son homologue russe, Vladimir Poutine. Il a également repris des éléments de langage du Kremlin sur les origines de la guerre, provoquant la colère de Kiev.

L'Ukraine exige toujours que l'armée russe se retire entièrement de son territoire, occupé à près de 20% par la Russie, tandis que Moscou souhaite que Kiev lui concède la perte des territoires ukrainiens annexés et partiellement occupés par les forces russes, tout en renonçant à rejoindre l'Otan. Des exigences inacceptables pour Volodymyr Zelensky.

Et Vladimir Poutine maintient toujours ces demandes maximalistes, niant à nouveau, en fin de semaine dernière, la souveraineté de l'Ukraine: «Je considère les peuples russe et ukrainien comme un seul peuple. Dans ce sens, toute l'Ukraine nous appartient», a-t-il lancé.

Dans ce contexte, la Russie poursuit ses attaques contre son voisin.

Trois personnes, dont un enfant, ont été tués dans des frappes de drones russes dans l'agglomération de Soumy (nord-est), selon l'administration régionale mardi matin.

A Kiev et dans sa région, dix civils avaient péri dans la nuit de dimanche à lundi dans une série de frappes russes, une semaine après une attaque qui avait tué au moins 28 personnes dans la capitale ukrainienne.

En réponse, l'Ukraine tente de frapper la Russie en profondeur, notamment pour perturber la logistique de l'armée de Moscou.