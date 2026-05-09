20 millions de vacanciers menacés : un été noir se prépare dans les aéroports allemands

Jusqu'à 20 millions de voyageurs pourraient être affectés en Allemagne cet été par des annulations de vols en raison de la flambée des prix du kérosène, ont averti samedi les aéroports allemands.

Le conflit en Iran débuté fin février fait craindre des pénuries de carburant cet été (image d’illustration). AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

Dans le pire des scénarios, certains aéroports risquent de subir «une baisse de capacité de 10%», a déclaré Ralph Beisel, directeur général de l'Association des aéroports allemands (ADV), dans une interview au journal Welt am Sonntag.

«Rapporté à l'ensemble des aéroports, cela toucherait 20 millions de passagers», a-t-il expliqué. Principale raison selon l'Association des aéroports allemands: l'envolée des prix du kérosène, «qui sont depuis plus de deux mois deux fois plus élevés qu'avant la guerre» au Moyen-Orient.

Et la crise devrait continuer, M. Beisel ayant indiqué ne pas anticiper de «retour à la normale dans les prochains mois». Selon lui, il est à craindre en particulier que «les vols opérés par les compagnies aériennes à bas coût et ceux desservant des destinations d'une moindre importance touristique» soient annulés.

Le conflit en Iran débuté fin février, qui a causé la fermeture du détroit d'Ormuz, point de passage clef des hydrocarbures dans le monde, fait craindre des pénuries de carburant cet été.

L'Union européenne assure ne pas constater de manque à ce stade, tout en se préparant à tous les scénarios. L'Agence de l'UE pour la sécurité aérienne (AESA) a ouvert la voie vendredi à l'utilisation du Jet A, un kérosène produit aux Etats-Unis mais qui n'est pas distribué en Europe actuellement pour des raisons techniques.

«Même si le kérosène reste disponible, les compagnies ne pourront pas exploiter de nombreux vols de façon rentable» aux niveaux de prix actuels, a souligné M. Beisel.

Le premier groupe de transport aérien en Europe, Lufthansa, a drastiquement réduit ses capacités de vols en avril, avec notamment la fermeture sa filiale régionale CityLine, se disant acculé, entre autres, par la flambée des coûts du kérosène.