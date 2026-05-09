20 millions de vacanciers menacés : un été noir se prépare dans les aéroports allemands

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Flambée du kérosène 20 millions de vacanciers menacés : un été noir se prépare dans les aéroports allemands

Basile Mermoud

9.5.2026

Jusqu'à 20 millions de voyageurs pourraient être affectés en Allemagne cet été par des annulations de vols en raison de la flambée des prix du kérosène, ont averti samedi les aéroports allemands.

Le conflit en Iran débuté fin février fait craindre des pénuries de carburant cet été (image d’illustration).
Le conflit en Iran débuté fin février fait craindre des pénuries de carburant cet été (image d’illustration).
AFP

Agence France-Presse

09.05.2026, 10:46

Dans le pire des scénarios, certains aéroports risquent de subir «une baisse de capacité de 10%», a déclaré Ralph Beisel, directeur général de l'Association des aéroports allemands (ADV), dans une interview au journal Welt am Sonntag.

«Rapporté à l'ensemble des aéroports, cela toucherait 20 millions de passagers», a-t-il expliqué. Principale raison selon l'Association des aéroports allemands: l'envolée des prix du kérosène, «qui sont depuis plus de deux mois deux fois plus élevés qu'avant la guerre» au Moyen-Orient.

Transport aérien. Le groupe Lufthansa réduit sa perte opérationnelle au 1er trimestre

Transport aérienLe groupe Lufthansa réduit sa perte opérationnelle au 1er trimestre

Et la crise devrait continuer, M. Beisel ayant indiqué ne pas anticiper de «retour à la normale dans les prochains mois». Selon lui, il est à craindre en particulier que «les vols opérés par les compagnies aériennes à bas coût et ceux desservant des destinations d'une moindre importance touristique» soient annulés.

Le conflit en Iran débuté fin février, qui a causé la fermeture du détroit d'Ormuz, point de passage clef des hydrocarbures dans le monde, fait craindre des pénuries de carburant cet été.

L'Union européenne assure ne pas constater de manque à ce stade, tout en se préparant à tous les scénarios. L'Agence de l'UE pour la sécurité aérienne (AESA) a ouvert la voie vendredi à l'utilisation du Jet A, un kérosène produit aux Etats-Unis mais qui n'est pas distribué en Europe actuellement pour des raisons techniques.

Transport aérien. Kérosène: Wizz Air a eu des «problèmes» en Italie

Transport aérienKérosène: Wizz Air a eu des «problèmes» en Italie

«Même si le kérosène reste disponible, les compagnies ne pourront pas exploiter de nombreux vols de façon rentable» aux niveaux de prix actuels, a souligné M. Beisel.

Le premier groupe de transport aérien en Europe, Lufthansa, a drastiquement réduit ses capacités de vols en avril, avec notamment la fermeture sa filiale régionale CityLine, se disant acculé, entre autres, par la flambée des coûts du kérosène.

Les plus lus

Un patron d'entreprise offre 240 millions à ses employés - à une condition
20 millions de vacanciers menacés : un été noir se prépare dans les aéroports allemands
«Le désir ne demande pas la permission» : l'affiche d’un club érotique chablaisien scandalise
Poutine commémore la victoire sur Hitler en petit comité : sans chars, ni cadets
Le gardien de l’arbre sacré du Bouddha arrêté pour pédophilie
Une société de Trump perd 400 fois ce qu'elle gagne : le gouffre vertigineux de Truth Social