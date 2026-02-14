  1. Clients Privés
Appel à Trump 200'000 manifestants contre les autorités iraniennes à Munich

ATS

14.2.2026 - 15:15

Environ 200'000 personnes étaient rassemblées samedi après-midi à Munich contre les autorités iraniennes, a annoncé à l'AFP la police de la capitale bavaroise, où se tient la conférence de sécurité (MSC) qui réunit jusqu'à dimanche des dirigeants mondiaux.

Les participants ont atteint le double du nombre attendu par l'association organisatrice, The Munich Circle.
Les participants ont atteint le double du nombre attendu par l'association organisatrice, The Munich Circle.
ATS

Keystone-SDA

14.02.2026, 15:15

14.02.2026, 15:17

La police avait peu avant donné une première évaluation d'environ 80'000 manifestants venus réclamer la chute de la République islamique, après la répression sanglante qui a étouffé une vaste vague de contestation depuis fin décembre.

Les participants ont atteint le double du nombre attendu par l'association organisatrice, The Munich Circle.

Ils ont convergé dans le calme en direction de la Theresienwiese, une immense place bétonnée de l'ouest de ville qui accueille chaque année l'Oktoberfest, a constaté une journaliste de l'AFP.

Dans une ambiance pacifique et paisible, de nombreux manifestants ont offert des tulipes et des roses aux policiers.

Certains brandissaient des drapeaux à bandes horizontales verte, blanche et rouge avec un lion et un soleil, étendard de la monarchie renversée en 1979. «La culture prévaut toujours sur la force et la répression», pouvait-on lire sur une pancarte.

Munich. Rubio appelle les Européens à rejoindre le combat de Trump

MunichRubio appelle les Européens à rejoindre le combat de Trump

Appel à Trump

Certains manifestants affichaient le portrait du fils exilé du chah déchu, Reza Pahlavi.

Lors de son discours à la MSC samedi matin, celui-ci a appelé le président américain Donald Trump à «aider» le peuple iranien, jugeant qu'il était «temps d'en finir avec la République islamique».

«C'est la revendication qui résonne depuis le bain de sang de mes compatriotes, qui ne nous demandent pas de réformer le régime, mais de les aider à l'enterrer», a ajouté cette figure de l'opposition iranienne qui vit en exil à New York.

Des ONG de défense des droits humains font état de milliers de manifestants tués en Iran. Des rassemblements pour appeler à une action internationale contre Téhéran sont aussi prévus samedi à Toronto et à Los Angeles.

La semaine dernière, quelque 10'000 personnes s'étaient déjà rassemblées à Berlin selon la police allemande, répondant à l'appel du Conseil national de la Résistance iranienne, vitrine politique du groupe d'opposition en exil Moudjahidine du peuple d'Iran (OMPI ou MEK), considéré comme «terroriste» par Téhéran.

A l'occasion de la MSC, les autorités allemandes avaient annoncé un renforcement de la sécurité dans la ville, avec la fermeture de l'espace aérien au-dessus de Munich pour les aéronefs, y compris les drones. La police de Munich a déclaré samedi avoir repéré des drones au-dessus de la Theresienwiese.

