  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Vaucluse 25 ans de réclusion pour la mère qui avait placé ses deux nourrissons au congélateur

Basile Mermoud

27.3.2026

Aurélie S., 44 ans, a été condamnée vendredi à 25 ans de prison par la cour d'assises de Vaucluse, pour la mort de deux de ses nourrissons, qu'elle avait placés au congélateur.

Aurélie S. a expliqué, pour les deux cas, avoir placé ses bébés au congélateur après avoir décrété qu'ils étaient morts sans avoir appelé les secours ni tenté de les ranimer.
Aurélie S. a expliqué, pour les deux cas, avoir placé ses bébés au congélateur après avoir décrété qu'ils étaient morts sans avoir appelé les secours ni tenté de les ranimer.
AFP

Agence France-Presse

27.03.2026, 15:53

Le tribunal, pas convaincu de son intention de tuer, l'a en revanche jugée coupable de privation de soins ayant entraîné la mort sur ses deux bébés, nés en 2018 et 2019.

La mère de famille, qui a aussi été reconnue coupable de violences sur ses trois filles aînées, est restée impassible, bras croisés, à l'annonce de ce verdict particulièrement lourd dans ce type de dossier.

La présidente du tribunal, Laurène Dorlhac, lui a reproché son «peu d'empathie» et «trop peu de remise en question après trois ans de détention», regrettant que ce procès ait apporté «très peu de réponses».

Bébé congelés. «Mère dévouée» ou «menteuse violente» : qui est vraiment l’accusée?

Bébé congelés«Mère dévouée» ou «menteuse violente» : qui est vraiment l’accusée?

En une semaine d'audience, Aurélie S. a reconnu avoir placé ses bébés au congélateur mais pas de les avoir tués. Elle a toutefois admis que ses bébés étaient morts des «conséquences de mes non-actes, de ce que j'ai pas fait». L'avocat général avait requis 18 ans de réclusion.

Le premier bébé, une petite fille prénommée Allia qu'Aurélie S. assure avoir voulu «faire adopter», avait vécu deux jours et était morte, selon la mise en cause, après une chute dans l'escalier de sa maison.

Une version contredite par les expertises, les lésions sur le crâne du bébé n'étant pas compatibles avec ce scenario. Quant au second bébé, né suite à un déni de grossesse probable en 2019, les experts n'ont pu déterminer s'il était mort des suites d'un accouchement difficile ou d'une absence de soins.

Aurélie S. a expliqué, pour les deux cas, avoir placé ses bébés au congélateur après avoir décrété qu'ils étaient morts sans avoir appelé les secours ni tenté de les ranimer. Cette décision avait été prise, selon elle, dans la «panique» pour cacher ces décès à ses filles.

La magistrate qui a dirigé l'enquête avait indiqué à la barre mercredi que rien n'indiquait si les bébés, tous deux nés viables et à terme, avaient été placés au congélateur vivants ou morts.

Les cas d'homicides répétés de bébés à la naissance ne sont pas rares, parfois marqués par une altération du discernement de la mère ou le déni de grossesses restées inconnues de l'entourage.

Dans la plus grave affaire française d'infanticide, Dominique Cottrez, accusée d'avoir tué huit nouveaux-nés, a été condamnée en 2015 à neuf ans d'emprisonnement, le jury reconnaissant une altération du discernement.

France. Affaire des bébés congelés: nouvelles fouilles dans et autour de la maison

FranceAffaire des bébés congelés: nouvelles fouilles dans et autour de la maison

En 2009, Véronique Courjault, mère de deux garçons, avait été condamnée à huit ans de réclusion pour le meurtre de trois nouveau-nés, dont deux avaient été retrouvés congelés en Corée du Sud.

Il y a pu y avoir plusieurs peines autour de 20 ans dont en 2019 à l'encontre de Sylvie Horning, condamnée à 20 ans pour cinq néonaticides, peine réduite en appel à 14 ans.

Les plus lus

Scandale sur France 2: l’interview de Lavrov déclenche une tempête
«J'hallucine» : l'évêque Morerod usurpé sur Facebook depuis un an
«J'étais sous médicaments et je n'ai pas réalisé la gravité de la situation»
Mort de Loana: une caricature de «Charlie Hebdo» horripile la toile
Deux employés des remontées mécaniques visés par une enquête pénale
Elle tue un lynx à coups de bâton pour sauver Marie-Thérèse, sa poule