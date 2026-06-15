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Durant la 2e Guerre mondiale «J'ai été réduit à l'état d'esclave» : un Français forcé de travailler en Allemagne saisit la CEDH

ATS

15.6.2026 - 15:21

A 104 ans, le Français Albert Corrieri a annoncé lundi saisir la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH). Il veut obtenir «le paiement de ses heures» effectuées en Allemagne lors de ses années de travail forcé pendant la Seconde Guerre mondiale.

Albert Corrieri réclame 43'200 euros, soit 10 euros de l'heure, pour la période de travail accomplie notamment dans une usine chimique à Ludwigshafen du 13 mars 1943 au 15 avril 1945.
Albert Corrieri réclame 43'200 euros, soit 10 euros de l'heure, pour la période de travail accomplie notamment dans une usine chimique à Ludwigshafen du 13 mars 1943 au 15 avril 1945.
AFP

Keystone-SDA

15.06.2026, 15:21

Il réclame 43'200 euros, soit 10 euros de l'heure, pour la période de travail accomplie notamment dans une usine chimique à Ludwigshafen du 13 mars 1943 au 15 avril 1945.

Employé comme homme à tout faire dans un restaurant de Marseille (sud-est), il avait été envoyé en Allemagne à 20 ans, dans le cadre du Service du travail obligatoire (STO) instauré par le Régime de Vichy pour répondre aux exigences allemandes de main-d'oeuvre.

Interné dans un camp, il chargeait des wagons de charbon pour soutenir l'effort de guerre de l'Allemagne nazie avant d'être blessé au bras lors des bombardements alliés.

Après avoir vu sa demande rejetée par une cour administrative française, M. Corrieri se tourne désormais vers la justice européenne pour réclamer son «dû», a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse organisée au cabinet de son avocat.

«Esclave»

«J'ai été réduit à l'état d'esclave, contraint d'effectuer les travaux les plus pénibles sous la menace des armes, six jours sur sept, dix heures d'affilée, de jour comme de nuit, et sans percevoir le moindre centime de rémunération», a témoigné M. Corrieri. «J'estime que la France a une dette envers moi», a ajouté le centenaire.

Une loi française, datant du 14 mai 1951 et relative au statut des personnes contraintes au travail en pays ennemi, permet «l'indemnisation des préjudices de toute nature causés aux victimes» du STO, «y compris, le cas échéant, leur préjudice financier».

M. Corrieri a bien été indemnisé de son préjudice, mais il estime qu'il doit en plus être payé pour ses heures travaillées.

«Ce combat dépasse sa personne. Il s'agit de faire reconnaître l'esclavage moderne de la Seconde Guerre mondiale», a estimé Me Michel Pautot, avocat de M. Corrieri.

Pour le conseil, l"'État français aurait dû créer un fonds d'indemnisation pour les rescapés comme Albert qui se comptent sur les doigts d'une main».

«Le temps presse. À 104 ans, Albert est au grand crépuscule de sa vie» et «la cour européenne est donc notre ultime espoir», poursuit l'avocat, qui défendait également les intérêts d'Erpilio Trovati, un autre ancien du STO. Mais cette action s'est éteinte après son décès à l'automne.

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