Comment Kiev a retourné la guerre en sa faveur

L'offensive de printemps de Vladimir Poutine a fait long feu. La donne s'est inversée: pour la première fois depuis trois ans, c'est Kiev qui tient les rênes. Trois facteurs redonnent du souffle aux forces armées ukrainiennes.

Depuis l'hiver, les troupes ukrainiennes auraient repris quelque 4 000 kilomètres carrés (image d’illustration). AFP

Philipp Dahm / trad. Philipp Dahm

Pas le temps ? blue News résume pour toi L'offensive russe de printemps échoue, l'Ukraine est en train de reprendre l'initiative. Il y a trois raisons à cela.

100 kilomètres et plus : les drones du fabricant américain menacent le ravitaillement russe en profondeur à l'arrière du front.

Des innovations techniques : Bombes, missiles, drones et données. Même les Etats-Unis sont friands du savoir de Kiev.

Les attaques contre les infrastructures critiques sont de plus en plus efficaces : l'Ukraine attaque les raffineries russes - et cela coûte cher à Moscou.

Mais ce n'est pas pour cela qu'il faut passer la Russie par pertes et profits. Montre plus

«La Russie titube sur le champ de bataille» : c'est ainsi que The Economist résume la situation. Pour la première fois depuis trois ans, l'initiative pencherait à nouveau du côté ukrainien. L'offensive de printemps de Vladimir Poutine a tourné court, comme en témoignent les récentes pertes territoriales de Moscou.

L'Institute for the Study of War (ISW) va dans le même sens: les forces armées russes n'auraient enregistré « aucun succès notable » dans leur offensive de printemps-été 2026. Le Kremlin, ajoute l'institut, se débat avec des difficultés croissantes de recrutement et de personnel — des déficits qui se creusent à mesure que le bilan des tués s'alourdit.

Gains et pertes de territoire dans la guerre d'Ukraine. ISW

Depuis l'hiver, les troupes ukrainiennes auraient repris quelque 4 000 kilomètres carrés, selon l'ISW. Elles progressent vers Kupyansk, dans le secteur tactique de Kostyantynivka-Druzhkivka ainsi que dans l'ouest de l'oblast de Zaporijjia. Côté russe, les avancées se concentrent en direction de Soumy et de Pokrovsk.

Russian media Rybar confirms Ukrainian progress in Stepnohirsk: "new reports arrive of deteriorating situation in Stepnogorsk and surrounding areas, as well as neighboring Primorsk. According to objective control footage, the enemy already moves into the settlement relatively… pic.twitter.com/GpQmBamyi0 — Preston Stewart (@prestonstew_) May 19, 2026

Pourquoi l'armée de Volodymyr Zelensky est-elle en train d'avancer? Voici trois aspects importants sur le sujet:

Les drones américains menacent le ravitaillement russe

Kiev dispose désormais d'une arme nouvelle aux effets dévastateurs pour les forces russes : un drone baptisé Hornet, conçu par le fabricant américain Swift Beat, qui sème la perturbation à l'arrière du front. Cet engin kamikaze aurait une portée de cent à cent cinquante kilomètres — une zone où dépôts, axes routiers et véhicules sont loin d'être à l'abri.

Une vidéo du 1er corps Azov de la garde nationale ukrainienne documente les dégâts infligés par ces appareils, connectés à Starlink, relativement insensibles aux brouilleurs et, dit-on, assistés par intelligence artificielle.

Russian milbloggers confirm that Ukrainian Hornet mid-range strike drones are causing havoc to Russian supply lines deep behind the frontline.



The Russians have found that the drones are fairly jam-resistant and equipped with semi-autonomous targeting. pic.twitter.com/cIHTdNPMBr — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 12, 2026

Sur X, un chauffeur de camion russe raconte ce que cela donne, concrètement, pour ceux qui sont sur la route. «Coupez la musique et écrasez l'accélérateur», conseille-t-il à ses collègues. Pas question de rouler ou de s'arrêter la nuit — «surtout si vous transportez des matières dangereuses».

«Par les temps qui courent, faire une heure de sommeil au bord de la route peut vous coûter très cher», avertit-il. Lui-même a fait le trajet de Donetsk à Melitopol: «Des véhicules carbonisés jonchent les bas-côtés après des attaques de drones», rapporte-t-il.

Ukrainian Defense Forces are scaling up deep strikes on Russian logistics at ranges of 100–150+ km, and for some reason, the Russians aren't too thrilled about it.



[image or embed] — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated.bsky.social) 20. Mai 2026 um 22:49

Avec leur allonge accrue, les drones ukrainiens peuvent désormais frapper des nœuds logistiques aussi importants que la ville de Donetsk. Mais c'est une autre menace qui agace le correspondant de guerre du quotidien russe Komsomolskaïa Pravda sur Telegram: la liaison entre la Russie et les territoires occupés du sud de l'Ukraine est elle aussi, maintenant, à portée.

«Les drones des forces armées ukrainiennes ont commencé à opérer dans le ‘corridor terrestre’ menant à la Crimée à travers les territoires conquis. Ils sont guidés par Starlink», écrit Dmitry Steshin. «Entre 150 et 300 satellites de Musk pourraient se trouver dans la zone de l'opération militaire spéciale et au-dessus du territoire ukrainien.»

Ukrainian UAVs are methodically searching and destroying Russian logistical vehicles along roads far behind the frontlines. Especially in the southern Ukrainian regions of Kherson, Zaporizhzhia and Donetsk there has been a noticeable uptick in Ukrainian strikes. pic.twitter.com/id6k9QPawK — (((Tendar))) (@Tendar) May 20, 2026

Pour Steshin, la conclusion s'impose: il faut couper à Kiev l'accès à Starlink. «Sinon, la logistique s'effondrera dans les mois qui viennent. Si ces salauds font quelque chose avec le pont de Crimée, la péninsule sera sinon coupée, du moins étranglée. Et il y aura alors une nouvelle tentative de débarquement ukrainien en Crimée.»

Les innovations techniques

Les progrès rapides de Kiev en matière de technologie militaire ont débouché sur plusieurs coopérations avec des pays occidentaux et du Golfe. Selon Bloomberg, Washington entend lui aussi en tirer parti : le Pentagone lorgnerait sur les drones ukrainiens et sur leurs savoir-faire en matière de guerre électronique.

Ukrainian troops tested launching the Ukrainian-American Hornet kamikaze drone from a balloon. The aerostat carried the drone 42 km and released it from 8 km altitude, while the UAV used only 5% of its battery. The method extends range by combining balloon distance, high-altitude… pic.twitter.com/YUlKcaQf7e — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 20, 2026

Un accord aurait été négocié, prévoyant un transfert de technologie vers les États-Unis — il ne manquerait plus que le feu vert des décideurs «au plus haut niveau politique». Pendant ce temps, les fabricants ukrainiens, eux, continuent de sortir de nouvelles innovations à un rythme soutenu.

Ukrainian FP-1/FP-2 guided strike drone launching a salvo of unguided air-to-ground rockets against a strategic Black Sea Fleet communications node in Crimea. This is the first footage showing the use of unguided rockets from the FP-1/FP-2 onboard camera.



[image or embed] — 🦋Special Kherson Cat🐈🇺🇦 (@specialkhersoncat.bsky.social) 17. Mai 2026 um 11:50

Tantôt un drone hissé en altitude par un ballon, pour économiser la batterie et frapper toujours plus loin dans l'arrière-pays. Tantôt un engin qui commence par tirer des roquettes air-sol non guidées sur sa cible avant de piquer lui-même sur l'adversaire.

Kiev ne se limite pas aux drones : avec le Vyrivniuvach, les industriels ukrainiens produisent désormais leur première bombe planante nationale, à un tiers du prix de l'équivalent américain. Le pays avance aussi sur le front des missiles à longue portée : il participe au développement du missile de croisière RUTA Block 3, mené conjointement par les européens Destinus et Rheinmetall, dont la portée annoncée atteint 2 000 kilomètres.

Destinus is teaming up with German arms giant Rheinmetall to deploy a European-built stealthy cruise missile capable of carrying a 250 kg warhead to ranges of 2000+ km.



Ukraine will reportedly begin conducting operational testing of the RUTA Block 3 next year. pic.twitter.com/blFmmi4CAX — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 18, 2026

Sur le front numérique aussi, Kiev s'appuie sur un partenaire occidental : l'américain Palantir, spécialiste de l'analyse de données, travaille au profit des forces armées ukrainiennes. De quoi inquiéter le journaliste biélorusse Alexander Zimovsky, qui prévient sur Telegram que Palantir deviendra bientôt «un mot qui fait peur aux enfants russes».

Mykhailo Fedorov met Palantir CEO Alex Karp in Kyiv to expand AI and defence tech cooperation. Ukraine says Palantir tools support detailed air attack analysis, large-scale intelligence processing and deep strike planning. #Ukraine



[image or embed] — NOELREPORTS (@noelreports.com) 12. Mai 2026 um 09:48

Le système, fondé sur l'intelligence artificielle, agrège des données issues de sources très diverses pour les fondre en une vision d'ensemble: «Une image unifiée du champ de bataille est construite en temps réel, ce qui permet des décisions immédiates», écrit Zimovsky. «L'Ukraine devient un laboratoire pour les technologies de combat de la prochaine génération, et Palantir le noyau d'un nouveau modèle de guerre pilotée par la donnée.»

Des attaques de plus en plus efficaces contre les infrastructures critiques

Les drones ukrainiens à longue portée gagnent en efficacité, constate l'Atlantic Council, groupe de réflexion basé à Washington. L'une des raisons: le pays mise de plus en plus sur des frappes à moyenne portée — soit la zone comprise entre vingt et deux cents kilomètres derrière la ligne de front.

«Cette bande intermédiaire est d'une importance décisive pour la logistique militaire russe et concentre également de grandes quantités de systèmes de défense aérienne», poursuit l'analyse. Radars et batteries antiaériennes y sont traqués méthodiquement, ce qui ouvre ensuite la voie aux drones à longue portée vers leurs objectifs.

“… American corporation Palantir has given Ukraine tools for analyzing aerial strikes, artificial intelligence solutions for processing large amounts of intelligence data, and the integration of these technologies into long-range strike planning.

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[FP-1 UAVs launching] pic.twitter.com/9tjLpfczBK — Roy🇨🇦 (@GrandpaRoy2) May 19, 2026

Le soldat russe Dmitry Tinkov commence, lui aussi, à mesurer le déséquilibre. Face aux essaims de drones ukrainiens qui grossissent sans cesse, l'arithmétique est implacable : un char Leopard 2 coûte, selon la version, entre 11 et 32 millions de dollars. Un drone, 5 000 dollars. Pour le prix d'un seul char, Kiev peut alaligner entre 2 200 et 6 400 appareils.

The Ryazan refinery in Russia has been burning for several days. According to TG channel "Astra", the refinery has suspended all operations after the strike on May 15.



With around 13 - 17 million tons in oil products, annually, this is Russia's 3rd largest oil refinery,… pic.twitter.com/1QlLQNq5oU — (((Tendar))) (@Tendar) May 20, 2026

Sur Telegram, Tinkov chiffre le coût d'un missile du système antiaérien Pantsir à 56 000 dollars (mille missiles représentent donc 56,1 millions). «Où je veux en venir?», interroge-t-il: «Un char ne nous causera pas pour 56,1 millions de dommages. Mais 2 200 à 6 400 drones, si — par définition. Même s'ils sont tous abattus.»

According to @DrnBmbr , around 200 drones are currently heading towards the Russian Federation and the temporarily occupied territories. pic.twitter.com/9YDP7Vxaj3 — WarTranslated (@wartranslated) May 20, 2026

Sous ces auspices, Kiev poursuit ses frappes aériennes stratégiques. Le 17 mai et le 20 mai, des drones s'abattent sur l'agglomération de Moscou, alors que des raffineries semblent avoir été manquées. Le 19 mai, les Ukrainiens ont plus de succès lorsque la raffinerie de Yaroslavl est attaquée pour la troisième fois en deux semaines.

"Do not film Ukrainian attacks or post them," Russian authorities said. Seems like these employees are enjoying it? Today, Ukraine’s Defense Forces struck the Yaroslavl-3 oil pumping station near Semibratovo in Russia’s Yaroslavl region.



[image or embed] — Anton Gerashchenko (@antongerashchenko.bsky.social) 19. Mai 2026 um 22:28

La troisième plus grande raffinerie du pays, située à Riazan, brûle encore à cette date, elle avait été frappée par des drones le 15 mai. Le 20 mai, c'est au tour de Kstovo, quatrième raffinerie du pays, dans l'oblast de Nijni Novgorod, d'être touchée à son tour.

Still image of a Russian Pantsir SAM missing an incoming Ukrainian attack drone seconds before it slammed into the Kstovo oil refinery this morning. pic.twitter.com/ceO8NI8ILl — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 20, 2026

Robert Brovdi, dit «Madyar», commande la flotte de drones ukrainiens. Le major affirme que ses hommes ont frappé dix raffineries russes au cours des vingt premiers jours de mai — six d'entre elles auraient dû, dans la foulée, interrompre temporairement leur activité.

Aperçu des attaques contre les raffineries russes - situation au 21 mai. Vers la source X/Khoholenko

Mais...

...ce que fait l'Ukraine n'est pas sorcier. La Russie aussi développe de nouvelles armes, apprend rapidement de l'adversaire et s'adapte.

Cette séquence favorable pour Kiev n'est qu'un instantané. La guerre reste avant tout une course aux armements: chaque innovation appelle sa parade. Exemple: l'Ukraine a tendu des filets anti-drones sur plus de 1 700 kilomètres de routes pour contrer les attaques russes.

More than 1,176 km of routes already protected. Construction of anti-drone defenses in frontline regions has doubled. These solutions ensure resilient logistics, rapid delivery of supplies, and the safe evacuation of wounded personnel even under enemy fire. pic.twitter.com/klPedQ6RPc — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) May 18, 2026

Les Russes réagissent en utilisant un drone de type Molniya-2 qui détruit les filets avec un liquide inflammable.

‼️ Russian troops use "Molniya" drones with a thermite mixture to burn anti-drone nets and positions in Kostiantynivka. During combat duty, a soldier of the mobile fire group of "Khyzhak" brigade saw such a drone in the air and shot it down.



[image or embed] — MAKS 25 👀🇺🇦 (@maks23.bsky.social) 21. Mai 2026 um 10:30

L'avantage ukrainien du moment ne préjuge pas de la durée du conflit. Poutine conserve quelques cartes dans sa manche — une mobilisation, par exemple, aussi impopulaire soit-elle.

MOSCOW, May 20 (Reuters) - Russia's Defence Ministry said on Wednesday that its forces had delivered nuclear warheads to mobile Iskander-M launch systems, loaded them, and rehearsed moving them undetected to launch sites as part of a major nuclear exercise. pic.twitter.com/z7OefkelFp — Guy Faulconbridge (@GuyReuters) May 20, 2026

Ou la Biélorussie pourrait entrer dans la guerre: le 20 mai, Volodymyr Zelensky avertit qu'un nouveau front pourrait s'ouvrir. «Nous avons examiné ce qui se passe actuellement du côté de la Biélorussie et de la région russe de Briansk», a déclaré le président. «C'est de là que les Russes envisagent des scénarios pour de nouvelles attaques contre l'Ukraine.»

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.