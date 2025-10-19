La Défense civile de la bande de Gaza a fait état d'au moins 33 personnes tuées dimanche au cours de frappes aériennes israéliennes dans le territoire palestinien, révisant à la hausse un précédent bilan de 21 morts.

Des personnes en deuil portent les corps de Palestiniens tués par des tirs israéliens, lors de leurs funérailles à Deir al-Balah, dans la bande de Gaza, le dimanche 19 octobre 2025. KEYSTONE

Agence France-Presse Basile Mermoud

L'armée israélienne a déclaré avoir frappé des dizaines de cibles du Hamas à travers le territoire palestinien, Israël et le Hamas s'accusant mutuellement de violer un cessez-le-feu parrainé par le président américain Donald Trump, en vigueur depuis le 10 octobre.