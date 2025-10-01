Quelque 4000 salariés de la fonction publique et parapublique se sont mobilisés mercredi dans le canton de Fribourg contre le programme d'assainissement des finances de l'Etat (PAFE). La journée d'action était encadrée par les syndicats et les organisations de personnel.

Une patiente, à droite au premier plan, et des collaboratrices et collaborateurs de l'hôpital cantonal protestent contre le programme d'économies lors d'une grève du personnel des services publics et semi-publics du canton de Fribourg, le mercredi 1er octobre 2025 à Fribourg. (KEYSTONE/Peter Klaunzer) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le mouvement, déclaré licite par le Conseil d'Etat, a commencé dès le début de la matinée, avec des débrayages, réunions et autres pauses allongées en divers lieux de travail. L’assemblée du personnel en grève de l’Hôpital fribourgeois (HFR) a réuni pour sa part 100 personnes, a indiqué le Syndicat des services publics (SSP).

L'HFR a joué son rôle de fer de lance, sans oublier les domaines de l'enseignement. Avec 4000 participants au total, selon les organisateurs, la journée d'action a mobilisé davantage encore que les manifestations tenues le 24 septembre, avec 3000 personnes, et le 4 juin, avec 2500 personnes, sur la place Georges-Python.

Bientôt le Grand Conseil

Le PAFE, et ses près de 100 mesures, doit déployer ses effets entre 2026 et 2028 et porte sur 405 millions de francs, à hauteur de 70% via les dépenses et 30% via les recettes, le personnel étant touché au chapitre des premières. Au regard du projet initial en avril, le Conseil d'Etat a réduit ses objectifs de 89 millions.

«La mobilisation vise à faire pression sur le Conseil d'Etat et le Grand Conseil», a expliqué une nouvelle fois le SSP. «Histoire de renvoyer le PAFE à l'expéditeur», sachant que le législatif doit se saisir du dossier à partir de mardi prochain. Ce qui donne au dossier un calendrier pour le moins soutenu.

Sur le plan pratique, pour les patients, l'HFR est parvenu à garantir un «service minimum en période d’intense activité» pour la journée de mercredi, avait-il fait savoir dès la veille. Pour mémoire, l'Etat de Fribourg occupait plus de 12'800 emplois en équivalents plein temps (EPT) à la fin de l'an dernier, HFR compris.

Pas d'indexation

Au total, la contribution demandée par le gouvernement aux collaborateurs du canton de Fribourg s’élèvera à 110 millions de francs, soit 13,1 millions de moins qu'initialement en avril. Leur masse salariale constitue 35% des dépenses. Pour les participants à la mobilisation, le tribut à assumer est trop lourd, estiment-ils.

Ce lundi, le Conseil d'Etat a présenté un budget 2026 affichant un bénéfice de 0,3 million de francs. Il respecte l’exigence constitutionnelle de l’équilibre, grâce aux mesures prévues dans le PAFE et à d’importants arbitrages. L'objectif consiste à «freiner la croissance des charges et à augmenter les revenus».

Dépenses et recettes laissent apparaître une avancée de 3,3 %, à 4,47 milliards de francs. La croissance des charges de personnel atteint 0,9%, soit +13,8 millions, contre +26,9 millions pour 2025. Elle est ralentie par le renoncement à toute indexation des salaires et le report temporel de huit mois des augmentations salariales.

Référendum dans l'air

En cas d’acceptation du projet de loi sur l’assainissement des finances de l’Etat (LACE) par le Grand Conseil la semaine prochaine, sous réserve d’un référendum, les mesures nécessitant des modifications légales pourraient pour la plupart entrer en vigueur au 1er janvier 2026, a précisé le grand argentier Jean-Pierre Siggen.

Quant aux mesures de la compétence de l'exécutif, elles pourraient être appliquées même en cas de rejet, pour la plupart dès 2026. En revanche, si le législatif devait refuser la LACE, ou y apporter des modifications, en en réduisant les incidences financières, le projet de budget 2026 ne respecterait plus alors les règles d’équilibre.

La copie deviendrait ainsi caduque et un nouveau projet de budget 2026 devrait être élaboré dans les meilleurs délais. Au sein du Grand Conseil fribourgeois, le centre-droit (Centre, PLR, PVL, UDC et UDF) dispose d'une majorité des deux tiers, de quoi permettre l'aval de la LACE, même si les débats s'annoncent vifs.

L'appel à l'action et à la grève de mercredi a été lancé par les syndicats ou organisations de personnel SSP, Syna, FEDE, ASI, Asmaf (médecins-assistants notamment) et la Commission du personnel HFR, après consultation de la base.