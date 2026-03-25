5 faits qui laissent peu d'espoir pour la paix en Iran

Les Etats-Unis négocient-ils vraiment avec Téhéran? Ou le démenti iranien est-il vrai? Et pourquoi Donald Trump envoie-t-il de nouvelles troupes au sol si la guerre est déjà gagnée? Le chaos iranien en cinq points.

Trump affirme que l'Iran a offert aux Etats-Unis un très gros cadeau lié aux hydrocarbures Les Etats-Unis négocient "en ce moment" avec l'Iran, a déclaré mardi Donald Trump, qui a affirmé que Téhéran avait offert à Washington un "très gros cadeau" lié aux hydrocarbures et à la navigation dans le détroit d'Ormuz. 25.03.2026

Philipp Dahm Philipp Dahm

Les Etats-Unis déploient des soldats au Proche-Orient

On ne le répétera jamais assez: il vaut moins la peine de regarder ce que disent les hommes et les femmes politiques que de regarder comment ils agissent. Dernier exemple en date: le «Wall Street Journal» annonce que les Etats-Unis vont déployer 3000 soldats au Proche-Orient.

Il ne s'agit pas de n'importe quelle unité, comme le confirment également des sources de «CBS News»: Des membres de la 82nd Airborne Division seront transférés. Cette unité aéroportée a participé à toutes les missions de guerre récentes des Etats-Unis. Selon la chaîne américaine, «seuls» 1500 soldats seront toutefois envoyés au Proche-Orient. Là-bas, 2200 Marines sont déjà stationnés à bord de navires d'attaque amorphes.

«La question sur le grand tableau qui me vient à l'esprit, résume la présentatrice de CNN Kasie Hunt, est la suivante : s'il est vrai que nous avons gagné [la guerre], pourquoi envoyons-nous la 82e division aéroportée?»" Le commentateur conservateur Scott Jennings rétorque: «Pour être prêt pour ce qui va suivre».

Ken Cuccinelli, du ministère de la Sécurité intérieure, déclare dans le débat de CNN que les soldats pourraient aider à sécuriser les matériaux radioactifs après qu'une paix ait été signée. D'autre part, le «New York Times» spécule que les Marines et les troupes aéroportées pourraient occuper l'île de Charg, par laquelle 90% du pétrole iranien est exporté.

🚨 U.S. PARATROOPERS DEPLOYED — MIDDLE EAST TENSIONS ESCALATE



Reports indicate elements of the 82nd Airborne Division have now arrived in the Middle East.



This follows the sudden cancellation of a major training exercise earlier this month — a clear shift toward operational… pic.twitter.com/wAsIOwW9OW — Jim Ferguson (@JimFergusonUK) March 24, 2026

L'Iran se moque de Trump et veut de l'argent

Ebrahim Solfaghari a raillé les efforts américains en vue d'un cessez-le-feu: le porte-parole du quartier général central «Chatam Al-Anbija», qui prend le commandement de l'état-major en temps de guerre, s'est exprimé mardi dans une vidéo préenregistrée diffusée par la télévision nationale.

«Vos conflits internes ont-ils dégénéré au point que vous négociez avec vous-mêmes ?», a demandé Solfaghari en ricanant, selon l'agence de presse AP. «Notre premier et notre dernier mot ont été les mêmes depuis le début et le resteront: quelqu'un comme nous ne négociera jamais avec quelqu'un comme vous. Pas maintenant, jamais».

Trump’s delusions of jointly controlling the Strait of Hormuz with Iran are straight out of the rom-com "Me and the Ayatollah"



[image or embed] — The Daily Show (@thedailyshow.com) 24. März 2026 um 23:04

«India Today» ajoute que Téhéran demande également de l'argent aux États-Unis. On cite Mohsen Rezaei, qui conseille l'ayatollah Modschtaba Khamenei sur le plan militaire: «La guerre continuera jusqu'à ce que nous recevions une compensation pour toutes nos pertes, que toutes les sanctions économiques soient levées et que nous obtenions des garanties juridiques internationales que Washington ne se mêlera pas de nos affaires».

Les Saoudiens et les Israéliens veulent se battre

La chaîne NPR croit avoir appris de deux sources israéliennes que Jérusalem ne pourra pas atteindre ses objectifs de guerre avant plusieurs semaines. «Nous sommes à mi-chemin à bien des égards», a déclaré l'une des sources. «Il y a des succès significatifs tant au niveau tactique que stratégique. Mais nous n'avons pas encore remporté de victoire stratégique complète».

Trump peace plan latest: Iran says there are no talks and Israel says it will keep fighting. Surprisingly poor conflict avoidance from someone who dodged the Vietnam draft multiple times



[image or embed] — HIGNFY (@hignfy.bsky.social) 24. März 2026 um 15:23

L'Arabie saoudite pousse également à la poursuite de la guerre, déclare le «New York Times»: le prince héritier Mohammed bin Salman aurait ainsi attiré Donald Trump en lui disant que l'Américain avait une «opportunité historique» de réorganiser le Proche-Orient.

Riyad veut éliminer un adversaire de longue date dans la région et renverser le régime, poursuit le communiqué. Officiellement, l'Arabie saoudite rejette le rapport du «New York Times»: «Le royaume s'est toujours engagé pour une solution pacifique de ce conflit, même avant qu'il ne commence».

Reporter: There’s been reporting that the crown prince of Saudi Arabia has been encouraging you to do certain things related to Iran.



Trump: He is a warrior, he is fighting with us. pic.twitter.com/8DSm4BqK3B — Moshe Schwartz (@YWNReporter) March 24, 2026

Mais le «Wall Street Journal» écrit également que non seulement les Saoudiens mais aussi les Emirats arabes unis lorgnent sur une entrée en guerre. Au vu des attaques contre l'Arabie saoudite, la patience de Riyad «n'est pas illimitée», explique une source: ce n'est «qu'une question de temps» avant que le prince héritier bin Salman ne passe à la confrontation.

Trump exige de l'argent pour continuer le combat

Les Etats-Unis exigeraient des Etats du Golfe des billions de dollars et ce aussi bien pour que la guerre se poursuive que pour le cas où la paix serait établie. C'est ce que rapporte le journaliste omanais Salem al-Juhouri à la BBC arabe. «Türkiye Today» cite l'entretien:

Washington exerce une pression financière et militaire sur les pays du Golfe. «Aujourd'hui, nous parlons de certaines fuites selon lesquelles le président américain exige des Etats de la coalition du Golfe quelque 5 billions de dollars s'ils veulent que cette guerre se poursuive», explique al-Juhouri.

Mais même si la guerre s'arrête, la Maison Blanche veut voir de l'argent: «S'ils veulent qu'elle s'arrête, ils doivent payer 2,5 billions de dollars aux Etats-Unis pour ce qui a été réalisé en dernier».

On ne sait pas qui négocie avec qui

En fait, du côté américain, les négociations avec l'Iran sont l'affaire de Steve Witkoff, l'envoyé spécial des Etats-Unis pour le Proche-Orient, et de Jared Kushner, le gendre de Donald Trump.

Des négociateurs brûlés : Jared Kushner (à gauche) et Steve Witkoff (au centre) ne sont plus une option pour Téhéran en tant qu'interlocuteurs. La photo a été prise lors du WEF à Davos le 20 janvier. KEYSTONE

Mais les mollahs ne leur parlent plus: «Ils ne veulent pas travailler avec Jared [Kushner] et [Steve] Witkoff parce qu'ils les ont poignardés dans le dos», explique une source des Etats du Golfe au quotidien britannique «Telegraph».

🚨 HOLY SMOKES. President Trump just said Iran's leaders sent him a "present" as part of proving who is really in control



The present, related to oil and gas, arrived today, worth a "tremendous amount of money"



"They gave us a present, and the present arrived today. It was a… pic.twitter.com/U71lqnbEJr — Eric Daugherty (@EricLDaugh) March 24, 2026

La raison: quelques heures après la dernière conversation téléphonique entre Téhéran et le duo fin février, les premiers missiles ont frappé la capitale iranienne et ont sonné le début de la guerre. Selon le journal londonien, c'est désormais un membre du gouvernement qui ne s'est pas fait remarquer jusqu'à présent par sa rhétorique grossière qui devrait prendre le relais: «Vance a la préférence», affirme la source du journal britannique.

The Iranian Foreign Ministry spokesperson says Iran is willing to listen to "sustainable" proposals to end the war, will absolutely keep charging vessels a fee for safe passage through the Strait of Hormuz — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) March 25, 2026

Le vice-président américain s'est jusqu'à présent montré plutôt sceptique à l'égard de la campagne d'armement, explique le «Telegraph». Des discussions directes pourraient avoir lieu dans le courant de la semaine à Islamabad au Pakistan, poursuit la spéculation. Jusqu'à présent, les négociations n'ont été qu'indirectes: l'Egypte, le Pakistan et la Turquie doivent servir de médiateurs.