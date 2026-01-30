5 faits sur l'ICE qui font froid dans le dos

Même si la situation semble s'être calmée dans le Minnesota, l'intervention de l'ICE dans cet État a des répercussions. Des faits qui interpellent sérieusement apparaissent au grand jour, notamment en ce qui concerne les tireurs ou la légalité des opérations. Entre-temps, on se doute de quel est le prochain Etat où l'ICE va frapper.

Minneapolis : des manifestants réagissent au départ de certains agents fédéraux Des manifestants réagissaient lundi à Minneapolis, après l'annonce du départ, à compter de mardi, de certains agents fédéraux engagés dans des opérations de contrôle de l'immigration dans la ville. 27.01.2026

Philipp Dahm Philipp Dahm

Vacances payées pour les tireurs de la mort

Les dix coups de feu qui ont coûté la vie à Alex Pretti le samedi 24 janvier ont été tirés par deux tireurs, selon les autorités. Ces deux fonctionnaires du ministère de la Sécurité intérieure ne sont désormais plus en service, mais continuent d'être payés.

«Les deux fonctionnaires impliqués sont en congé depuis samedi. C'est le protocole standard», explique-t-on du côté de la Border Patrol, rapporte «Newsweek». Il est question ici d'«administrative leave», c'est-à-dire de congés payés. L'identité des personnes concernées est jusqu'à présent tenue secrète.

Le ministère de la Sécurité intérieure et la Maison Blanche s'accusent mutuellement

L'administration Trump est prise entre deux feux parce qu'Alex Pretti a été qualifié un peu vite de «terroriste» dont le plan aurait été de «massacrer» divers agents de l'ICE avec son pistolet. Mais ces accusations ne tiennent pas la route quand on voit les différentes vidéos de la scène mortelle à Minneapolis.

Les responsables l'ont désormais reconnu et se rejettent désormais mutuellement la faute.

La cheffe du département de la sécurité intérieure Kristi Noem affirme par exemple qu'elle n'a traité la victime de «terroriste intérieur» qu'à cause de la Maison Blanche: «Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait sur ordre du président et de Stephen», aurait-elle déclaré selon «Axios». Elle fait référence au conseiller principal de Trump, Stephen Miller.

Celui-ci s'en défend et renvoie la balle à Noem. Miller aurait qualifié Pretti d'«assassin en herbe» qui voulait tuer des agents de l'ICE uniquement parce que le ministère de la Sécurité intérieure lui avait donné des informations à ce sujet, rapporte «Politico».

La Border Patrol ne devait en outre que sécuriser les interventions de l'ICE et non pas agir elle-même, poursuit le journal. «Nous sommes en train d'examiner pourquoi [l'équipe de la Border Patrol] n'a peut-être pas respecté le protocole», explique même Miller.

ICE ne respecte pas 96 délégations judiciaires

ICE a ignoré 96 ordonnances judiciaires dans le Minnesota depuis le 1er janvier, concernant 74 cas différents. C'est ce qu'a révélé le juge en chef de l'Etat, Patrick J. Schiltz, selon le «New York Times». Et le chiffre est probablement encore plus élevé, s'agace-t-il. Il n'a pu que contrôler sommairement l'ensemble.

«Cette liste devrait faire réfléchir tous ceux qui se soucient de l'Etat de droit, indépendamment de leurs convictions politiques», a déclaré Schiltz, qui a été porté à la tête de l'Etat par le président républicain George W. Bush. L'ICE a ainsi ignoré plus de jugements que «les autres autorités fédérales depuis qu'elles existent».

Les mots du juge sont clairs: «ICE n'est pas la loi en soi. ICE a tout droit de contester les ordonnances de ce tribunal, mais comme toute personne impliquée dans un procès, ICE doit se conformer à ces ordonnances jusqu'à ce qu'elles soient annulées ou révoquées».

BREAKING: Judge Patrick Schiltz cancels contempt hearing Friday where ICE chief Todd Lyons was to be forced to testify, but excoriates ICE for defying almost 100 court orders in last month. "ICE is not a law unto itself," Schiltz writes. Doc: www.documentcloud.org/documents/26...



[image or embed] — Josh Gerstein (@joshgerstein.bsky.social) 28. Januar 2026 um 23:24

Schiltz est apparemment assez en colère contre les autorités: le juge a menacé Todd Lyons, le patron actuel d'ICE, d'une amende s'il continuait à ignorer ses assignations. Mais l'intéressé ne témoignera finalement pas devant le tribunal: l'immigré arrêté, sur lequel Lyons devait s'exprimer, a été licencié sans ménagement.

L'ICE continuerait probablement à fonctionner même en cas de shutdown

Les démocrates au Congrès américain font pression pour que les rafles rigoureuses d'immigrés cessent et veulent pour cela risquer un arrêt partiel des activités du gouvernement. Les représentants démocrates au Sénat ont présenté avant-hier mercredi leurs exigences au ministère de la Sécurité intérieure. Elles comprennent un code de conduite obligatoire pour les fonctionnaires fédéraux ainsi que l'obligation pour les fonctionnaires de s'identifier.

EISEN: Don't you think Democrats are tapping into something in the mood of the country when it comes to the funding of ICE? BESSENT: President Trump has brought down the temperature on the situation. He is urging them not to shut down the government.



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 28. Januar 2026 um 16:27

Le service d'immigration ICE doit être «bridé et réformé en profondeur», a souligné avant-hier Chuck Schumer. Le chef de la majorité démocrate au Sénat est toutefois en discussion avec la Maison Blanche pour éviter un shutdown, rapporte le «New York Times». Le président et Schumer ont jusqu'au 31 janvier, 12h01 heure de l'Est, pour trouver un compromis.

Mais qu'adviendra-t-il d'ICE si le shutdown a lieu ? Le magazine «Time» a une information à ce sujet: le travail du service de l'immigration est considéré comme un «service essentiel». Et lesdits services sont maintenus même si le budget du gouvernement est bloqué. En cas de paralysie budgétaire, la pression serait donc avant tout politique, mais elle n'aurait pas d'effet direct sur l'ICE.

L'Ohio est le prochain sur la liste

Alors que la situation semble se détendre dans le Minnesota, le service de l'immigration ICE planifie apparemment déjà sa prochaine grande opération: l'Etat de l'Ohio serait désormais en tête de liste et notamment la ville de Springfield.

Les immigrés illégaux y «mangent des chiens et des chats», avait déclaré Donald Trump lors de son duel télévisé avec Kamala Harris pendant la dernière campagne présidentielle. Ce sont justement les Haïtiens qui posent problème là-bas, a raconté le New-Yorkais en mai 2025.

Donald Trump:In Springfield they're eating the dogs, the people that came in ,they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. pic.twitter.com/DfgyqWfyae — Ota Benga (@MmuiWabatho) May 21, 2025

Le contexte de la possible intervention de Springfield: le 3 février, un régime transitoire qui a accordé un statut de protection temporaire aux réfugiés haïtiens expire. Le «Springfield News-Sun» rapporte qu'après cette date, une mission ICE de 30 jours est probablement prévue. C'est ce qui ressortirait d'un message adressé aux autorités scolaires de la ville.

Selon ce document, il existerait déjà une «liste fédérale d'ordres d'expulsion individuels à Springfield». La ville est apparemment un centre pour les immigrés haïtiens: 330'000 habitants de l'île vivent aux Etats-Unis, dont 30'000 dans le centre de l'Ohio et 12'000 à 15'000 à Springfield, énumère le «Ohio Capital Journal».

«Les gens sont craintifs», explique au journal Viles Dorsainvil du Haitian Support Center. «Ils sont venus ici uniquement pour travailler, envoyer leurs enfants à l'école et vivre paisiblement. Soudain, ils se retrouvent dans un autre scénario où ils ne sont pas acceptés». Il rapporte: «Ils sont paniqués et le pire, c'est qu'ils ne peuvent même pas planifier leur vie pour les trois prochains mois».