Nigeria 50 des quelque 300 élèves enlevés se sont échappés

Basile Mermoud

23.11.2025

Cinquante des plus de 300 élèves enlevés vendredi dans une école catholique de l'ouest du Nigeria ont échappé à leurs ravisseurs, a annoncé dimanche une organisation chrétienne.

Les dortoirs de l’école catholique primaire et secondaire St. Mary après l’enlèvement d’enfants et de membres du personnel par des hommes armés.
Les dortoirs de l’école catholique primaire et secondaire St. Mary après l’enlèvement d’enfants et de membres du personnel par des hommes armés.
KEYSTONE

Agence France-Presse

23.11.2025, 17:26

Des hommes armés non identifiés ont attaqué tôt vendredi l'école catholique mixte Saint Mary, située dans l'Etat du Niger, et ont enlevé 303 élèves et 12 enseignants. Il s'agit de l'un des plus importants enlèvements de masse jamais perpétrés au Nigeria, pays ravagé par le phénomène.

Les garçons et filles enlevés à Saint Mary, âgés de huit à 18 ans, représentent près de la moitié des 629 élèves de l'établissement. «Nous avons reçu une bonne nouvelle: 50 élèves se sont échappés et ont retrouvé leurs parents», a indiqué l'Association chrétienne du Nigeria (CAN) dans un communiqué, précisant qu'ils se sont évadés entre vendredi et samedi.

Nigeria. 227 élèves et enseignants kidnappés dans une école catholique

Nigeria227 élèves et enseignants kidnappés dans une école catholique

Lundi, un autre groupe d'hommes armés avait déjà pris d'assaut un lycée de l'Etat voisin de Kebbi (nord-ouest) et enlevé 25 jeunes filles. Cette nouvelle série d'enlèvements dans des écoles a entraîné la fermeture par précaution de nombreux établissements scolaires à travers le pays le plus peuplé d'Afrique avec 230 millions d'habitants, confronté à de multiples menaces pour sa sécurité.

Les autorités du Nigeria combattent depuis 2009 une insurrection jihadiste dans le nord-est du pays et font également face à des bandes criminelles lourdement armées, appelés localement «bandits», qui ont intensifié ces dernières années, dans le nord-ouest et le centre, leurs attaques meurtrières - parfois accompagnés d'enlèvements pour obtenir des rançons. Le gouvernement nigérian n'a pas encore fait de commentaire sur le nombre d'élèves et d'enseignants enlevés.

«Immense tristesse»

Aucun groupe n'a revendiqué ces attaques, pas plus que celle mardi contre une église de l'ouest du pays, durant laquelle deux personnes ont été tuées et des dizaines de personnes pourraient avoir été capturées.

«Même si le retour de ces 50 enfants qui ont réussi à s'échapper nous apporte un certain soulagement, je vous exhorte tous à continuer de prier pour le sauvetage et le retour sains et saufs des autres victimes», a déclaré dans un communiqué le père Bulus Dauwa Yohanna, président de la CAN dans l'Etat du Niger et propriétaire de l'école.

Le Nigeria reste profondément marqué par un autre enlèvement de masse, celui de près de 300 jeunes filles par les jihadistes de Boko Haram à Chibok, dans l'Etat de Borno (nord-est), en avril 2014. Plus de dix ans plus tard, certaines d'entre elles sont toujours portées disparues.

Dimanche le pape Léon XIV a dit son «immense tristesse» après ces enlèvements au Nigeria et a lancé «un appel pressant à la libération immédiate des otages».

Rome. Le pape appelle à la libération «immédiate» des élèves au Nigeria

RomeLe pape appelle à la libération «immédiate» des élèves au Nigeria

«Prions pour nos frères et sœurs et pour que les églises et les écoles demeurent toujours et partout des lieux de sécurité et d’espoir», a-t-il ajouté. Vendredi, le président américain Donald Trump avait réagi à ces récentes attaques en estimant que «ce qui se passe au Nigeria est une honte».

Donald Trump a récemment menacé d'intervenir militairement au Nigeria, accusant les autorités nigérianes de «tolérer les meurtres de chrétiens» par des islamistes radicaux.

Les autorités d'Abuja ont qualifié ces affirmations de «fondamentalement erronées», nié toute «persécution religieuse systématique» au Nigeria, divisé de manière presque égale entre un nord à majorité musulmane et un sud majoritairement chrétien. Les attaques dans le pays visent et tuent aussi bien des chrétiens que des musulmans, souvent sans distinction.

