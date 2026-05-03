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Soldats us retirés d'Allemagne «Nous allons réduire bien davantage et nous réduisons bien plus que 5000»

ATS

3.5.2026 - 02:14

Le président américain Donald Trump a averti samedi qu'il comptait réduire drastiquement le nombre de soldats américains stationnés en Allemagne, après l'annonce d'une baisse de 5000 des effectifs. Cette réduction d'effectifs est contestée jusque dans son camp.

Donald Trump a peu apprécié les propos du chancelier allemand disant que «les Américains [n'avaient] visiblement aucune stratégie» en Iran et que Téhéran «humiliait» la première puissance mondiale.
Donald Trump a peu apprécié les propos du chancelier allemand disant que «les Américains [n'avaient] visiblement aucune stratégie» en Iran et que Téhéran «humiliait» la première puissance mondiale.
ATS

Keystone-SDA

03.05.2026, 02:14

03.05.2026, 06:50

«Nous allons réduire bien davantage et nous réduisons bien plus que 5000», a déclaré le président des Etats-Unis à la presse à West Palm Beach en Floride, alors qu'il s'apprêtait à monter dans son avion.

La diminution des effectifs américains annoncée vendredi par le Pentagone est prévue dans les «six à douze prochains mois» et correspond à environ 15% des 36'000 soldats stationnés en Allemagne, où cette présence joue un rôle crucial pour la sécurité et l'économie locale.

Donald Trump en est venu à cette annonce visant un pays allié membre de l'OTAN après que le chancelier allemand Friedrich Merz a estimé lundi que «les Américains [n'avaient] visiblement aucune stratégie» en Iran et que Téhéran «humiliait» la première puissance mondiale.

Retour des droits de douane

Plus généralement, le président américain reproche à ses alliés européens traditionnels un manque de soutien dans son offensive lancée à la fin février contre la république islamique au côté d'Israël. Il leur demande aussi de longue date de renforcer leur défense, les accusant de dépendre excessivement de la protection militaire américaine.

Aux Etats-Unis, les deux présidents républicains des commissions parlementaires des forces armées de la chambre des représentants et du Sénat, pourtant du camp de Donald Trump, se sont dit «très inquiets» de cette décision et du «mauvais signal envoyé [au président russe] Vladimir Poutine».

«Que des troupes des Etats-Unis se retirent d'Europe et d'Allemagne était attendu», a réagi de son côté le ministre allemand de la défense, Boris Pistorius, dans un commentaire transmis à l'AFP. «Nous, Européens, devons prendre plus de responsabilités pour notre sécurité», a-t-il plaidé.

Vendredi, Donald Trump s'en est aussi indirectement pris à l'Allemagne et ses importantes exportations automobiles en annonçant vouloir relever à 25% «la semaine prochaine» les droits de douane sur les véhicules importés aux Etats-Unis depuis l'Union européenne.

Il reproche à l'UE de ne pas respecter l'accord commercial conclu l'été dernier, alors que son processus de validation n'est pas encore arrivé à son terme au sein du bloc des 27.

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