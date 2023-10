Cinquante-sept employés de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) ont été tués dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien Hamas. Le patron de l'UNRWA Philippe Lazzarini a confirmé ce chiffre.

L'ONU assure une présence régulière dans la bande de Gaza, notamment en assurant le ravitaillement dans ses dépôts (Photo d'illustration). KEYSTONE/EPA/ALI ALI

Lors de ce point de presse à Jérusalem, Philippe Lazzarini a par ailleurs indiqué que son organisation a un besoin urgent d'aide «significative et continue».

«Beaucoup plus (de gens) vont bientôt mourir» à cause du siège total imposé à la bande de Gaza par Israël, a prévenu vendredi le patron de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), lançant un appel à l'acheminement «significatif et continu» d'aide humanitaire.

«Au moment où nous parlons, des gens à Gaza meurent, ils ne meurent pas seulement à cause des bombes et des frappes, beaucoup plus vont bientôt mourir des conséquences du siège imposé» au petit territoire depuis le 7 octobre, a déclaré Philippe Lazzarini lors d'un point de presse à Jérusalem.

«Les services de base s'effondrent, les réserves de médicaments, de nourriture et d'eau s'épuisent, les égouts commencent à déborder dans les rues de Gaza», a décrit le responsable humanitaire.

Les convois d'aide entrés dans le territoire palestinien depuis le 21 octobre, sont largement insuffisants pour répondre aux besoins de la population, a dit le responsable.

«Le système actuel est voué à l'échec. Ce dont nous avons besoin c'est d'une aide significative et continue, nous avons besoin d'un cessez-le feu humanitaire pour que cette aide puisse atteindre ceux qui en ont besoin», a-t-il réclamé.

Morts par milliers

Le ministère de la Santé du Hamas a annoncé jeudi que plus de 7000 Palestiniens, dont quelque 2900 enfants, avaient été tués depuis le début de la campagne de bombardements, déclenchée par Israël après l'attaque inédite du Hamas sur son sol, le 7 octobre.

Interrogés sur ces chiffres, Philippe Lazzarini a répondu que lors des guerres précédentes à Gaza, ces bilans fournis par les autorités du Hamas au pouvoir à Gaza, «ont été considérés comme crédibles et personne ne les a jamais vraiment remis en cause».

En faisant une corrélation entre le bilan global et le nombre d'employés de l'agence de l'ONU tués, «nous retrouvons plus ou moins le même pourcentage».

«La mort d'au moins 57 collègues a été confirmée», «des mères, des pères, des gens magnifiques, qui dédiaient leur vie à leur communauté», et qui, «s'ils n'avaient pas été à Gaza auraient pu être vos voisins», a-t-il encore dit.

La guerre a été déclenchée par les attaques du Hamas sur le sol israélien, inédites par leur violence et leur ampleur. Elles ont tué plus de 1400 personnes, en grande majorité des civils.

