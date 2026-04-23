Netanyahu refuse de rendre des comptes, la Cour suprême hausse le ton

La Cour suprême d'Israël examine jeudi plusieurs requêtes visant à contraindre le gouvernement à former une commission nationale d'enquête. Celle-ci devrait se pencher sur les défaillances ayant conduit au massacre du 7 octobre 2023.

L'attaque a entraîné la mort de plus de 1221 personnes côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles (archives). AFP

Keystone-SDA ATS

Le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu est arcbouté dans son refus d'une telle commission, pourtant conforme à l'usage en Israël et réclamée par une large majorité de la population souhaitant que soient établies les responsabilités dans l'échec des autorités à voir venir et empêcher l'attaque la plus meurtrière qu'ait connue le pays.

«Cette honorable cour n'a aucune compétence pour contraindre le gouvernement», a déclaré l'avocat de l'exécutif Michael Rabello devant les juges: «Nulle part dans le monde, ni en Inde ni dans aucun autre État démocratique [...] un tribunal [n']a obligé le gouvernement à créer une commission d'enquête».

La Haute Cour a été saisie par plusieurs ONG, dont le Mouvement pour une gouvernance de qualité, ainsi que par un groupe de citoyens privés qui contestent la proposition de loi visant à instituer une «commission d'enquête nationale spéciale» sur le 7 octobre.

Le gouvernement et des députés du Likoud, le parti de droite de M. Netanyahu, affirment régulièrement que cette commission serait «indépendante». Les membres seraient nommés selon un mécanisme laissant in fine la haute main à la majorité en cas de boycottage de l'opposition, catégoriquement opposée à cette initiative.

Mais dans un avis adressé à la Cour en janvier, la procureure générale de l'Etat Gali Baharav-Miara, également conseillère juridique du gouvernement, avait apporté son soutien aux requérants, estimant que le gouvernement portait «gravement atteinte à la possibilité de parvenir à la vérité».

Les commissions nationales d'enquête n'ont rien d'exceptionnel en Israël. Il y en a eu une vingtaine depuis la loi ayant créé ce mécanisme en 1969, notamment après la guerre israélo-arabe de 1973, où Israël avait été totalement pris par surprise, en pleine fête de Kippour, par une attaque conjointe de l'Egypte et de la Syrie.

Altercations et incidents

Selon la loi, la décision de créer une commission d'enquête d'Etat revient au gouvernement, mais ses membres doivent être nommés par le président de la Cour suprême, institution que M. Netanyahu et ses alliés accusent de leur être intrinsèquement hostile.

M. Netanyahu prévoit de conduire la liste de son parti aux législatives devant avoir lieu au plus tard à la fin du mois d'octobre.

Dans un climat de forte polarisation, notamment autour de sa personne, le Premier ministre refuse de mettre sur pied une commission nationale d'enquête dont les juges seraient nommés par le président de la Cour suprême avant la fin de la guerre sur plusieurs fronts déclenchée par l'attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas à partir de Gaza sur Israël le 7 octobre 2023.

L'attaque a entraîné la mort de plus de 1221 personnes côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles.

Avant l'ouverture de la séance à la Cour suprême, de violentes altercations entre parents de victimes du 7 octobre ont éclaté à l'entrée du tribunal, à Jérusalem, certains soutenant le gouvernement dans son refus de nommer une commission d'enquête nationale, selon des images diffusées par des télévisions.

Durant l'audience, Tali Gotliv, une députée du Likoud accoutumée de ce genre d'incidents, a été expulsée de la salle après avoir violemment pris à partie la Cour, avec d'autres élus, et menacé une des juges en des termes à peine voilés.