7 phrases choc dans l'éloge funèbre de Trump pour Charlie Kirk

Donald Trump a transformé l'éloge funèbre de Charlie Kirk en une déclaration de guerre politique. Entre pathos, conspirations et menaces, il a mis en scène l'influenceur comme un martyr et se considère comme son exécuteur.

Charlie Kirk : 5 heures de cérémonie dans un stade bondé Donald Trump a salué dimanche la mémoire de l'influenceur ultraconservateur assassiné Charlie Kirk, «un géant de sa génération», lors d'une cérémonie aux accents bibliques dans un stade archicomble en Arizona. 22.09.2025

Le président américain Donald Trump a prononcé un éloge funèbre de près de 40 minutes lors des funérailles de Charlie Kirk dimanche. blue News classe sept phrases qui ont retenu l'attention lors de son discours.

1. Trump fait de Charlie Kirk un martyr

«Il est désormais un martyr de la liberté américaine»

Dès le début de son éloge funèbre, le président américain a précisé à l'influenceur politique assassiné comment Charlie Kirk devait, selon lui, rester dans les mémoires: Kirk était un «géant de sa génération», voire même un «martyr de la liberté américaine».

Ses valeurs, a souligné Trump en généralisant, représentaient «la liberté et la justice» et «pour Dieu, pour le pays, pour la raison et le bon sens». Kirk continuera - selon le président américain - à vivre dans la «chronique éternelle des plus grands patriotes d'Amérique».

2. Agitateurs «achetés»

«Chaque panneau est identique et provient d'une imprimerie haut de gamme»

Trump a également clairement indiqué qu'il ne se souciait pas d'une enquête ouverte sur le motif du crime: il a qualifié - sans le nommer - Tyler Robinson, arrêté et fortement soupçonné d'avoir commis le crime, de «monstre radicalisé, au sang froid». Il aurait assassiné Charlie Kirk parce que ce dernier «disait la vérité».

Il a en outre soupçonné une conspiration derrière les adversaires de Kirk: la police aurait dû ériger des barricades pour protéger Kirk d'une «foule de voyous en colère». Et: "«Beaucoup de ces gens, d'ailleurs, sont payés avec beaucoup d'argent pour faire cela. Ce sont des agitateurs. Des agitateurs payés. Pensez-y quand vous voyez qu'ils ont tous la même pancarte magnifiquement imprimée. Chaque enseigne est identique, elle sort d'une imprimerie haut de gamme"». Il n'a pas fourni de preuve à l'appui de cette affirmation, mais a indirectement admis ne rien savoir de ces prétendus agitateurs: «Espérons que le ministère de la justice découvrira qui sont ces gens».

3. Kirk, champion de tous les débats

«Partout où il est passé, il a remporté tous les débats»

Dans son éloge funèbre, Trump a répété la description bienveillante de Charlie Kirk, qui enjolive l'œuvre de l'influenceur politique: «Partout où il est allé, il a gagné tous les débats. Il a gagné les cœurs, il a gagné les esprits, et oui, il a gagné les élections pour les gens».

Ce que Trump a ainsi omis de dire, c'est que si Kirk recherchait le «débat», il ne s'agissait pour lui de rien d'autre qu'une discussion où il y a des gagnants et des perdants. Kirk, qui avait commercialisé sa création politique, possédait le pouvoir d'interprétation de ses vidéos: il pouvait déterminer, par le montage des vidéos et la dramatisation des titres de vidéos, comment le duel politique devait être compris par le public.

Résultat: les débats ne créaient pas vraiment de discussions, mais un fossé entre le professionnel du débat Kirk et souvent des amateurs. Lorsque les choses devenaient trop compliquées, Kirk intervenait avec des questions rhétoriques telles que «Qu'est-ce qu'une femme ?» De telles questions se sont avérées extrêmement efficaces, car il pouvait fournir des réponses très simples mais les adversaires étaient embarrassés par des réponses souvent non préparées.

4. Trump en porte-à-faux avec la veuve

«Je déteste mes adversaires et je ne veux pas ce qu'il y a de mieux pour eux»

Dans son éloge funèbre, Trump a en outre montré qu'il était hors de question pour lui de baisser le ton politique. Très ouvertement, il a déclaré qu'il voyait une contradiction avec Charlie Kirk sur un point: «Kirk était un missionnaire avec un esprit noble et un grand, grand but. Il ne détestait pas ses adversaires. Il voulait le meilleur pour eux. C'est précisément sur ce point que j'étais en désaccord avec Charlie. Je déteste mes adversaires et je ne veux pas ce qu'il y a de mieux pour eux».

Ces mots ont certes été suivis de regrets, mais il les a adressés à la veuve de Kirk, Erika. Dans son discours, elle a pardonné à la personne qui a tué son mari: «Je lui pardonne parce que Jésus ou Charlie l'auraient fait aussi. La réponse à la haine n'est pas la haine, mais - ce que nous savons de la Bible : l'amour, toujours l'amour. L'amour pour nos adversaires et l'amour pour ceux qui nous persécutent».

5. Pour un «État de Dieu» aux États-Unis

«Nous voulons ramener Dieu dans notre beau pays, les États-Unis, comme jamais auparavant»

Trump, qui a souvent affiché dans sa vie privée des valeurs différentes de celles exigées par le christianisme, a redoublé d'efforts en matière de religion en appelant à un «réveil spirituel»: «Nous devons ramener la religion en Amérique, car sans frontières, sans loi, sans ordre et sans religion, vous n'avez fondamentalement plus de pays. Nous voulons que la religion soit ramenée en Amérique. Nous voulons ramener Dieu dans notre belle Amérique comme jamais auparavant. Nous voulons que Dieu revienne».

Il n'a pas expliqué ce qu'il entendait par là. Mais Trump s'est souvent fait remarquer par le passé en présentant de manière autocratique son action politique comme étant déterminée par Dieu. Dans une vidéo générée par ordinateur, il a par exemple déclaré: «Et le 14 juin 1946, Dieu a regardé de haut son paradis planifié et a dit: 'J'ai besoin d'un administrateur'. Alors Dieu nous a donné Trump». Dans une image générée par ordinateur , Trump s'est en outre représenté lui-même en tant que pape.

6. Trump revient à ses préoccupations quotidiennes

«Je pense que nous avons trouvé une réponse à l'autisme»

Trump a en outre profité de l'éloge funèbre pour faire de la politique quotidienne: Il a annoncé une mesure en rapport avec l'autisme. «Je pense que nous avons trouvé une réponse à l'autisme». Il a annoncé un discours à la Maison Blanche, dans lequel il serait en mesure d'expliquer comment l'autisme se développe et comment l'autisme peut être prévenu.

7. Trump réclame la «punition ultime»

«Si Dieu le veut, il recevra le châtiment complet et ultime pour son acte horrible»

Dans son discours, Trump a également formulé des attentes à l'égard de la justice: «Si Dieu le veut, il recevra le châtiment complet et ultime pour son acte horrible».

La justice et les tribunaux, qui devraient travailler indépendamment des dirigeants politiques, ont ainsi reçu indirectement une mission: le suspect arrêté devrait être condamné sans clémence. Et: l'acte devrait être interprété comme étant le fait de «réseaux de maniaques de la gaucheradicale». Il précise ainsi, avant même la fin de l'enquête, que d'autres thèses ne devraient pas être autorisées: le suspect ne doit pas être considéré comme un malade mental, et il ne doit pas non plus s'agir de l'acte d'un «groyper» d'ultra-droite qui, par son acte, veut délibérément donner de l'élan aux tendances d'extrême droite.